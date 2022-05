Angleterre: joueurs agressés, Vieira pris à partie… les envahissements de terrain dégénèrent

Les envahissements de terrain accompagnant la fin de saison des clubs ont donné lieu à plusieurs agressions de joueurs cette semaine. Jeudi, Patrick Vieira s’est défendu face à un fan qui l’insultait copieusement.

La fin de saison vire au pugilat dans le football anglais. Alors que les clubs autorisent leurs fans à entrer sur le terrain pour fêter un maintien ou une qualification en playoffs, plusieurs d’entre eux ont dérapé en s’en prenant physiquement à des adversaires. Le dernier incident en date s’est déroulé en Premier League, jeudi après la victoire d’Everton face à Crystal Palace (3-2). Menés 0-2, les Toffees se sont finalement imposés (3-2) pour valider leur maintien parmi l’élite. De quoi offrir une communion entre les fans et les joueurs en ouvrant l’accès à la pelouse de Goodison Park.

Un fan du club de Liverpool en a profité pour se filmer en train d’insulter et d’adresser des doigts d’honneur à quelques centimètres du visage de Patrick Vieira. D’abord placide, l’entraîneur français a fait chuter son agresseur en lui adressant une balayette. Il n’a pas souhaité revenir sur l’incident en conférence de presse.

Des joueurs frappés en League Two, un autre victime d'un violent coup de boule

Cette soirée de jeudi a été marquée par d’autres débordements à l’issue de la demi-finale retour d’accession pour la League One (3e division) entre les deux pensionnaires de League Two Port Vale et Swindon (1-0, 6 tab 5). Des fans du club hôte - situé dans la banlieue de Stoke (centre de l’Angleterre) - ont pris à partie plusieurs adversaires encore sur le terrain après la séance de tirs au but. Trois joueurs de Swindon Jack Payne, Ben Gladwin et Jake O'Brien semblent notamment avoir reçu des coups de poings avant d’être évacués par des stewards, comme le montrent des images diffusées par Sky Sports

Mandela Egbo, arrière droit de Swindon, a publié une photo de son visage légèrement amoché au niveau du nez en assurant avoir lui aussi reçu des coups. "Comment vous, fans minables, mettez deux coups gratuits et ne provoquez qu'une égratignure? Et je suis censé garder mon sang-froid - si je réagis, je suis le méchant, n'est-ce pas?"

L’autre barrage d’accession pour la League One a également été le théâtre de gestes insensés. Deux supporters de Northampton se sont signalés en visant des joueurs avec des fumigènes, suite à la défaite de leur équipe à domicile face à Mansfield (0-1). L’un s’en est même pris à l’attaquant adverse, Jordan Bowery.

Ces scènes interviennent deux jours après l’agression ultra violente dont Billy Sharpe, capitaine de Sheffield United, a été victime. Le joueur a reçu un coup de tête de la part d’un fan de Nottingham Forest à l’issue de la demi-finale retour d’accession pour la Premier League (1-2, 3 tab 2). Son agresseur a été arrêté par la police et a écopé d’une peine de six mois de prison.

Les instances promettent de nouvelles mesures

Après avoir éradiqué la violence dans les stades dans les années 1990 avec une politique de tolérance zéro et des tarifs prohibitifs, les instances anglaises ont promis des mesures face à cette inquiétant regain d’agressivité, qui intervient dix mois après le chaos vécu lors de la finale de l’Euro à Wembley entre l’Angleterre et l’Italie.

"Nous reconnaissons que cette anarchie est menée par une petite minorité d'individus et la majorité qui assiste aux matchs fait honneur à leur club, a indiqué la Ligue anglaise (EFL) dans un communiqué. Mais, il n'est pas acceptable que les fans entrent sur le terrain de jeu à tout moment étant donné que l'objectif de l'EFL est de garantir que nos matchs restent sûrs et accueillants pour tous. Cet été, nous examinerons les mesures supplémentaires à notre disposition, y compris l'utilisation potentielle de réductions de capacité. Des mesures punitives suivront pour ceux qui continuent de ne pas respecter les règles du terrain et d'enfreindre la loi lors des matchs."