Nottingham Forest: six mois de prison pour le supporter auteur d'un coup de tête contre un joueur

Robert Briggs, supporter de Nottingham Forest et coupable d’un coup de tête sur Billy Sharp (Sheffield United) ce lundi, a été condamné à six mois de prison assorti d'une peine de dix ans d’interdiction de stade. Nottingham Forest a déjà annoncé que le supporter est banni à vie du City Ground.

Au lendemain de la victoire de Nottingham Forest contre Sheffield United en demi-finale des playoffs d'accession en Premier League, cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Celle d’un supporter de Nottingham Forest traversant le terrain pour donner un violent coup de tête à Billy Sharp, attaquant de Sheffield.

Jugé en première instance au tribunal de Nottingham, Robert Briggs (30 ans) a plaidé coupable. Il a été condamné à six mois de prison et à dix ans d’interdiction de stade. De plus, il est contraint de verser 500£ (590€) de dédommagement à Sharp.

"Le clip vidéo prouve que vous couriez vers Billy Sharp et que vous avez évité tous les autres spectateurs pour vous approcher de lui”, a déclaré la juge, selon le récit du Telegraph. "Je suis d'avis qu'il s'agissait d'un acte d'agression ciblé... même s'il n'était pas prémédité, a-t-elle ajouté. Vous avez dû le voir tomber mais vous ne vous êtes pas arrêté pour vérifier s'il allait bien ou s'il était gravement blessé.” Après ce coup de tête, quatre points de sutures ont été nécessaires pour recoudre la lèvre du joueur de 36 ans.

Si l’avocat du supporter a tenté de faire valoir des circonstances atténuantes dû “à une grande quantité d’alcool” bu dans un pub avant le match, la juge a souhaité que la sanction soit “dissuasive”. De son côté, Nottingham Forest a d’ores et déjà annoncé que ce supporter sera banni à vie du City Ground.

Mais il n’y a pas que ce supporter qui est sous la menace d’une sanction. Une vidéo montre Oliver McBurnie, le joueur de Sheffield, frapper un homme à terre. Le joueur de 25 ans a réagi avec un message sur Twitter, dans lequel il explique avoir voulu “enjamber” cet homme.

Mis à part les incidents qui ont émaillé cette fin de match, Nottingham Forest tentera de valider son billet pour la Premier League le 29 mai contre Huddersfield, 21 ans après l’avoir quittée.