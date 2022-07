Manchester City: "Guardiola est un peu fou, et j'aime ça", Haaland déjà très à l'aise avec les Skyblues

Buteur lors de son premier match amical avec Manchester City ce dimanche, Erling Haaland a confié après la partie sa joie d'avoir rejoint les troupes de Pep Guardiola, en assurant être "prêt" pour la suite.

Douze minutes. Pas une de plus. Pour son premier match avec Manchester City ce dimanche, un amical contre le Bayern aux Etats-Unis (1-0), Erling Haaland n'a pas mis longtemps à trouver le chemin des filets. Mais visiblement, il s'attendait à une telle intégration.

Interrogé après la rencontre sur son adaptation, le buteur norvégien a ainsi confié son plaisir d'avoir rejoint les troupes de Pep Guardiola. "Comme vous le savez probablement, j'ai regardé beaucoup de matchs de City ces dernières années, et ces dernières années, ils jouaient sans attaquant (de pointe). Donc bien sûr que je me suis vu dans ces situations comme aujourd'hui, je ne suis pas surpris."

"Je me suis bien entraîné et je suis prêt pour la suite"

L'ancien joueur de Dortmund est d'ailleurs impatient de débuter les choses sérieuses avec les Skyblues. "Guardiola est un peu fou et j'aime ça, a-t-il poursuivi dans un sourire. Ça va être amusant. Ça ne fait qu'une semaine donc je ne peux pas trop en dire, mais je me suis bien entraîné et je suis prêt pour la suite."

La suite, ce sera d'abord le Community Shield contre Liverpool, samedi prochain, avant le début de la saison de Premier League et un déplacement sur le terrain de West Ham, le 7 août.