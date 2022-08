Manchester City: Erling Haaland au cœur d’une bataille à plusieurs millions entre Nike, Adidas et Puma

Les gros équipementiers s’arrachent Erling Haaland, sans contrat depuis le mois de janvier, pour lui fournir ses crampons. L’attaquant de Manchester City serait ainsi la cible de Nike, Adidas et Puma.

Erling Haaland au cœur d’un nouveau "transfert"? Équipé par Nike depuis ses 14 ans et ses débuts avec Molde en Norvège, l’avant-centre de Manchester City est sans contrat depuis le mois de janvier dernier. Si le géant américain aimerait le faire signer de nouveau, Adidas et Puma sont aussi en course, comme le détaille The Athletic.

Nike pourrait lui verser 17 millions d'euros par an

Le média anglais explique qu’une période de six mois durant laquelle son sponsor a la priorité et peut répondre aux offres des concurrences suit généralement la fin d’un contrat. Ce temps est a priori écoulé, mais le joueur n’a toujours pas d’équipementier officiel pour ses chaussures. Nike serait prêt à proposer plus de 17 millions d’euros annuels, alors qu’Haaland touchait seulement un million d’euros jusqu’ici, selon Goal.

En début de saison, le buteur norvégien avait été aperçu en Adidas X Speedportal au cours du match amical contre le Bayern Munich (1-0) durant lequel il a d’ailleurs trouvé le chemin des filets, avant de réitérer la semaine suivante dans le Community Shield contre Liverpool (1-3), avec beaucoup moins de succès.

Mais la rumeur d’une signature avec Adidas s’est rapidement estompée puisque dès la reprise du championnat et pour les matchs contre West Ham (2-0) et Bournemouth (4-0), Haaland a retrouvé des Nike Mercurial Vapor 14, une gamme qu’il porte depuis le début de sa carrière. Pour rappel, Puma est équipementier de Manchester City, ce qui pourrait également faciliter une opération.

"La seule superstar disponible sur le marché avec le potentiel d'être un Ronaldo ou un Messi pour les dix prochaines années est Haaland"

Interrogé par The Athletic, Michele Rinchiuso, expert de l’industrie du sport, loue l’intérêt des grandes marques, en particulier Nike, à attirer Erling Haaland. "Tout le monde sait que Nike a Mbappé à long terme et le prochain gros coup est Haaland, souligne-t-il. Si vous regardez au niveau des superstars, la seule disponible sur le marché avec le potentiel d'être un Ronaldo ou un Messi pour les dix prochaines années est Haaland".

"Il joue avec Nike depuis des années, donc s'adapter à une autre marque ou une autre chaussure n'est pas facile et prend du temps, note également Rinchiuso. Ce n'est pas facile mentalement non plus, car il pourrait avoir une ampoule, une crampe ou trouver que la semelle intérieure et le rembourrage sont différents. Il voudra évaluer la qualité du produit et les vérifier". Reste à savoir si Erling Haaland prendra le risque de changer ses habitudes.