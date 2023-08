Manchester City: Haaland revient sur la gueulante de Guardiola à la mi-temps du match contre Burnley

Vainqueur 0-3 sur la pelouse de Burnley pour la première journée de Premier League, vendredi, Manchester City s'est tout de suite mis dans le bain pour défendre sa couronne de champion d'Angleterre. Mais c'est une scène de tension assez improbable qui a retenu l'attention : à la mi-temps, les caméras ont capturé un gros coup de gueule de Pep Guardiola envers Erling Haaland, alors que celui-ci venait d'inscrire un doublé.

Les images n'ont pas mis longtemps à tourner sur les réseaux sociaux, vendredi, tant le contraste était évident entre la démonstration sur le terrain des Citizens face à Burnley (victoire 0-3), pour la première journée de Premier League, et le coup de sang qu'on aurait cru sorti de nulle part de Pep Guardiola envers Erling Haaland.

Guardiola pique une colère contre Haaland à la pause

Quelques secondes après le coup de sifflet de la mi-temps, et alors que les champions d'Angleterre menaient déjà 0-2 grâce à un doublé du Norvégien, les caméras ont capturé un moment assez insolite : le manager espagnol de City, bien remonté, se rapproche de son buteur et lui glisse quelques remarques piquantes à l'oreille ("tu ne bougeais plus à trois minutes de la fin !", peut-on notamment entendre). Ce dernier ne réagit pas et file droit aux vestiaires, quand son coach, dans un geste théâtral, écarte la caméra de la main, trop intrusive à son goût...

"Toujours un plaisir de travailler avec Pep", démine le Norvégien

À la fin du match, Haaland est revenu sur cet épisode un brin tendu entre les deux hommes, tout en déminant les tensions. "J'essaie de me concentrer tous les jours, et je dis toujours que c'est un plaisir de travailler avec Pep", expliquait-il à Sky Sports. "Je dois continuer à me développer parce que je suis encore jeune, n'oubliez pas ! Je ne pense pas qu'il y ait meilleur que lui pour apprendre. L'incident remonte à la dernière action de la première période, parce que je me suis un peu fâché contre Bernardo Silva pour ne pas avoir joué avec moi, donc Pep était un peu énervé contre moi ! Mais c'est un bon début pour notre premier match de la saison."

Meilleur buteur du championnat anglais la saison dernière, le Norvégien est en effet reparti pied au plancher et va tenter de battre son nombre de réalisations (36 buts en 35 apparitions), d'ores et déjà un sacré défi.