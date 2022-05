Manchester United: la compagne de Cristiano Ronaldo dévoile le nom de leur fille

Trois semaines après le décès de leur fils nouveau-né, Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo, a présenté sa fille, prénommé Bella Esmeralda. C'est le cinquième enfant de l'international portugais.

Ce dimanche, Georgina Rodriguez a apporté du bonheur aux fans de Cristiano Ronaldo. Trois semaines après l'annonce du décès de leur fils nouveau-né, la compagne de l'attaquant portugais a publié trois photos sur les réseaux sociaux de sa petite fille, née le 18 avril, tout en dévoilant son prénom: Bella Esmeralda. Il s'agit du premier cliché où le nourrisson apparaît de face, puisque le couple avait déjà dévoilé une photo de famille avec les cinq enfants de la star portugaise. Tout sourire, le bébé ressemble beaucoup à sa grande soeur Alana, premier enfant de Georgina Rodriguez et CR7.

De nombreux hommages du public anglais pour son fils décédé

Bella Esmeralda rejoint une famille recomposée, menée par Cristiano Junior (11 ans) et les jumeaux Eva et Mateo (4 ans), tous nés par mère porteuse. Après l'annonce du décès du dernier fils de Cristiano Ronaldo, les hommages se sont multipliés en Angleterre, notamment à Anfield. Lors du derby d'Angleterre, les fans des Reds ont offert un bel instant de communion en réservant une minute d’applaudissements et en chantant un "You'll Never Walk Alone" destiné à l’attaquant portugais des Red Devils.

Un geste salué par CR7. "Un monde... Un sport... Une famille mondiale... Merci, Anfield. Moi et ma famille n'oublierons jamais ce moment de respect et de compassion", écrivait Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram. De retour sur les terrains face à Arsenal, le Portugais avait retrouvé le chemin des filets et avait rendu hommage à son fils, en pointant un doigt vers le ciel.