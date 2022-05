Premier League: Evra dénonce l'homophobie d'anciens coéquipiers de West Ham

Patrice Evra affirme que des joueurs de West Ham, avec qui il a joué lors de la saison 2017-2018, auraient refusé de se doucher en présence d'un coéquipier gay.

"C'est une honte", constate-t-il. Dans une interview pour un podcast mis en ligne mercredi, Patrice Evra s'est exprimé sur l'homophobie dans le football. L'occasion pour l'ancien international français de déplorer l'attitude de certains de ses coéquipiers à West Ham, où il a terminé sa carrière en 2018.

"Être gay dans le football, c'est tabou. Vous ne pouvez pas être un joueur gay, les gens deviendraient fous. Un exemple. Quand je jouais à West Ham, un membre de la fédération anglaise est venu pour nous dire: 'Vous savez, on doit accepter tout le monde'. Et certains joueurs disaient: 'Non, si un de mes coéquipiers est gay, il doit partir tout de suite. Je ne prendrai pas de douche avec lui'. Je me suis levé, et j'ai dit: 'Taisez vous! Écoutez-vous, on est en [2018] et vous ne pouvez toujours pas accepter tout le monde", a-t-il raconté dans The Mid•Point.

"Au moins deux joueurs par club sont homosexuels"

Son propos s'inscrivait dans le cadre d'une discussion sur le bien-être psychologique dans le monde du ballon rond. "Dans le football, on ne parle pas assez de la santé mentale. Dans le foot, vous ne pouvez pas être vulnérable", a confié le latéral gauche, aujourd'hui âgé de 40 ans, qui considère qu'il ne "pourrait pas réussir" dans le football d'aujourd'hui. "Je suis trop ouvert émotionnellement", a-t-il estimé.

En début d'année, Evra s'était déjà exprimé à propos de l'homophobie dans le football. "Il y a au moins deux joueurs par club qui sont homosexuels, affirmait-il. Mais dans le monde du foot, si tu le dis, c’est fini".