Manchester City: la police enquête après l'attaque du car des Skyblues à Anfield

Les investigations portent sur les dommages causés sur le car des Citizens, alors qu’ils quittaient Anfield après la défaite (0-1) de Manchester City à Liverpool.

La police de Merseyside a déclenché une enquête suite au dépôt d’une plainte pour les dommages causés au car de Manchester City après la rencontre du week-end dernier face à Liverpool (victoire 1-0 des Reds à domicile. Le club mancunien a signalé l’attaque de son car à la sortie d'Anfield. Des jets de projectiles ont endommagé une partie du pare-brise. La police lancé un appel à témoignage afin de recueillir le maximum d’informations. Ainsi, toutes les personnes en possession d’images de l’incident sont priées de se manifester, indique la BBC.

Des points de tension tout au long du match

L’incident est survenu à l’issue d’une rencontre ponctuée de nombreuses tensions, à la fois sur le terrain et dans les tribunes. Des supporters de Liverpool ont jeté des pièces de monnaie sur Pep Guardiola, qui a préféré prendre l’incident sur le ton de la rigolade en conférence de presse. Mais pas son club. L’affaire a été prise très au sérieux par Manchester City, qui a obtenu les excuses de Liverpool, et inversement. Car la rencontre a également été marquée par des chants ignobles faisant référence au désastre d’Hillsborough. Un mouvement de foule lors d’un match de coupe entre Liverpool et Nottingham Forest avait coûté la vie à 97 personnes et fait 766 blessés le 15 avril 1989.

"Nous sommes profondément déçus d'entendre des chants ignobles liés à des tragédies survenues dans des stades de football en provenance des tribunes extérieures pendant le match d'aujourd'hui à Anfield. Le hall d'entrée a également été vandalisé avec des graffitis de nature similaire", s’est indigné Liverpool après la rencontre. City a déclaré lundi matin qu'il n'approuvait pas les actions de ceux qui ont entonné des chants sur Hillsborough et produit des graffitis sur la catastrophe dans les halls d'Anfield.