Premier League: le car de Manchester City a été attaqué à la sortie d'Anfield

Le car de l'équipe de Manchester City a été attaqué à la sortie d'Anfield. Une partie du pare-brise aurait été endommagé.

Le choc entre Liverpool et Manchester City (1-0) a été ponctué de tensions tout au long du match dimanche soir. Ce climat délétère, l’équipe mancunienne en attribue la responsabilité à Jürgen Klopp. Manchester City estime en effet que le manager anglais a inutilement et de manière irresponsable attisé les tensions avant la rencontre, et de manière indirecte provoqué les différents incidents répertoriés pendant et même après le match.

>> Premier League: revivez Liverpool-Manchester City (1-0)

Pep Guardiola a ainsi été pris pour cible par des lanceurs de pièces de monnaie en seconde période, avant que le bus des Skyblues ne soit attaqué à la sortie du stade. Selon le Times, une partie du pare-brise a été endommagée après avoir été frappée par des objets lancés par des fans de Liverpool, alors que les joueurs de City étaient à bord du véhicule. Pour l’un et l’autre de ces incidents, Manchester City a fait part de son mécontentement et l’a fait savoir par voie de presse.

Des violences des deux côtés

Liverpool a assuré qu'il enquêtait sur le jet de pièces et la FA se penche également sur la question. "Nous sommes au courant d'un incident impliquant des objets jetés dans la zone technique. Ce comportement est totalement inacceptable et ne correspond pas aux normes de comportement que nous attendons à Anfield", a déclaré un porte-parole de Liverpool.

"La prochaine fois, ils feront mieux. Ils ne m'ont pas eu. Ils ont essayé mais ne m'ont pas eu", a déclaré Guardiola. En 2015, un bus de supporters appartenant à Manchester City a été attaqué par des fans de Liverpool. En 2018, le car de l'équipe première a été fracassé sur le chemin d'Anfield avant le quart de finale aller de la Ligue des champions entre les deux équipes. Mais les supporters de Manchester City ne sont pas en reste. Des chants faisant référence à la tragédie d’Hillsborough ont été entendus.

"Nous sommes profondément déçus d'entendre des chants ignobles liés à des tragédies survenues dans des stades de football en provenance des tribunes extérieures pendant le match d'aujourd'hui à Anfield. Le hall d'entrée a également été vandalisé avec des graffitis de nature similaire", s’est indigné Liverpool. City a déclaré lundi matin qu'elle n'approuvait pas les actions de ceux qui ont scandé des slogans sur Hillsborough et griffonné des graffitis sur la catastrophe dans les halls d'Anfield.