Premier League: pourquoi les tensions entre Manchester City et Liverpool ne s'apaisent pas

Après un choc de Premier League bouillant dimanche dernier, remporté par Liverpool face à Manchester City (1-0), les tensions ne se sont pas apaisées après la rencontre, bien au contraire. Les deux clubs se renvoient la faute sur un certain nombre de débordements.

On croyait les hostilités closes après la victoire des Reds dans leur antre face aux Citizens (1-0), dimanche dernier lors de la 11e journée de Premier League. Après 100 minutes de jeu et une tension à son paroxysme (accrochage Mohamed Salah-Bernardo Silva, rouge pour Klopp après s'en être pris verbalement à l'assistant, pièces jetées sur Guardiola...) jusque dans les derniers instants, les coéquipiers de Fabinho ont signé leur deuxième succès de la saison face au rival (après la victoire lors du Community Shield en début de saison (3-1)), et se sont repositionnés au classement.

Klopp accusé de xénophobie, les fans de City auteurs de chants sur les drames du Heysel et d'Hillsborough

Mais pour autant, il y a encore de la friture sur la ligne entre Liverpool et City. Ce mardi, la presse anglaise se fait l'écho de tout ce lourd contexte entre les deux équipes qui peine à s'apaiser. Tout aurait commencé en amont de la rencontre, alors que Jürgen Klopp était convié en conférence de presse. L'entraîneur allemand des Reds avait ciblé directement City en expliquant que "trois clubs dans le monde peuvent faire ce qu'ils veulent financièrement", ciblant les Skyblues mais aussi Newcastle, le troisième semblant être le PSG. Une sortie médiatique pas vraiment du goût des dirigeants de City qui mettaient en avant des propos jugés "xénophobes", ciblant tous des propriétaires venant du Moyen-Orient (Emirats arabes unis pour City, Arabie Saoudite pour Newcastle et Qatar pour le PSG).

Cette accusation, à son tour, n'a pas plu à l'état-major des Reds, tandis que City a expliqué que cela avait mis de l'huile sur le feu et participé à rendre le match toxique. Pendant la partie, Pep Guardiola avait été visé par des pièces descendant des tribunes, jetées par des fans de Liverpool. Le coach espagnol s'en amusera après le match, expliquant que "la prochaine fois il faudra faire mieux parce qu'ils ne m'ont pas eu".

De leur côté, les supporters de Manchester City s'étaient tristement distingués en entonnant des chants évoquant les drames du Heysel (29 mai 1985) et de Hillsborough (15 avril 1989), deux tragédies lors desquelles plusieurs dizaines de personnes - et de fans de Liverpool - ont perdu la vie. Des tags ont également été trouvés sur des murs de l'enceinte, reprenant ces références. Peu après le coup de sifflet final, les Reds ont publié un communiqué pour dénoncer "des chants ignobles" devant être "éradiqués" du football.

Pour clore cette triste série de débordements, la police a pris connaissance d'une réclamation de la part de City qui affirme que son car a été la cible d'un projectile après le match, qui a endommagé une vitre, ce que des images tendent à confirmer.

Le prochain affrontement entre les deux clubs est programmé le 1er avril prochain en championnat. Reste désormais à espérer que ces joutes verbales et autres débordements seront, d'ici là, bien éteints.