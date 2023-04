Manchester City: le but incroyable en coup du scorpion d'un jeune de 18 ans à la dernière seconde

D'un coup du scorpion, Nico O'Reilly (18 ans) a offert la victoire à la dernière seconde aux U18 de Manchester City sur la pelouse de Middlesbrough. Les Cityzens se sont emparés de la première place de leur poule.

À la manière d'un René Higuita ou d'un Olivier Giroud, Nico O'Reilly, milieu offensif des moins de 18 ans de Manchester City, s'est fait remarquer ce samedi avec un sensationnel coup du scorption.

Alors que son équipe était tenue en échec sur la pelouse de Middlesbrough, O'Reilly a trouvé la faille d'une formidable manière, sur l'ultime action du match. En reprenant victorieusement au premier poteau, d'un coup de la semelle dans les airs, un centre venu de la gauche, le Citizen a offert le succès aux jeunes Sky Blues à la 95e minute de jeu (2-1).

Manchester City vire en tête à la dernière seconde

Nico O'Reilly n'avait rien pu faire en milieu de semaine lorsque son équipe avait été sortie de la FA Youth Cup au stade des demi-finales par Arsenal, au bout de la prolongation (1-2). En championnat, le meneur de 18 ans totalise 7 buts et 11 passes décisives avec les U18.

Ce samedi, son but à l'esthétique exceptionnelle est en plus gratifié d'une immense valeur comptable. Avec ce succès acquis en toute fin de rencontre, Manchester City vire en tête de la poule nord de la Premier League des moins de 18 ans, avec une petite longueur d'avance sur Sunderland. Et le tout à trois journées de la fin...