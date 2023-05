Manchester City: le record d’Haaland, meilleur buteur sur une saison de Premier League, à la loupe

Après seulement neuf mois dans l’élite du football anglais, Erling Haaland a battu le record du nombre de buts inscrits sur une seule saison de Premier League. Décryptage en chiffres d’une performance hallucinante.

Le record tenait depuis 28 ans. Il aura fallu neuf mois à Erling Haaland pour le faire tomber. Mercredi soir, l'attaquant norvégien est devenu le meilleur buteur sur une saison de Premier League, tous formats confondus, en inscrivant sa 35e réalisation de l'exercice 2022-2023 contre West Ham.

Dès son premier exercice sous les couleurs de Manchester City, il efface des tablettes les 34 buts d'Andy Cole avec Newcastle en 1993-94 et d'Alan Shearer avec Blackburn la saison suivante. L'élite du football anglais comptait alors 22 équipes, soit 42 journées. Elle a été ramenée à 20 clubs et 38 journées depuis la saison 1995-96. Il n'a fallu que 31 apparition à Haaland pour établir ce nouveau record, là où ses aînés avaient joué respectivement 40 et 42 matchs.

Il faut remonter à 1966-67, bien avant la création de la Premier League en 1992, pour trouver un buteur plus prolifique que lui sur une saison dans l'élite, avec les 37 réalisations du Gallois Ron Davies sous le maillot de Southampton.

Le record absolu dans l'élite, toutes époques confondues, appartient à Dixie Dean. Le joueur d'Everton avait trouvé le chemin des filets à 60 reprises en 42 journées en 1926/27, avant d'être sacré champion. Cette saison-là, toutes compétitions confondues, Dean avait inscrit… 63 buts.

Plus de buts marqués que... Chelsea

Cette barre semble inatteignable pour Haaland, qui n’a plus que cinq journées de Premier League pour améliorer sa marque référence. Mais la performance du Cyborg norvégien reste surréaliste. L’ancien joueur du Borussia Dortmund n'est que le troisième joueur de Premier League à marquer au moins 30 buts lors de sa première saison dans l’élite après Andrew Cole en 1993-94 (34) et Kevin Phillips en 1999-00 (30).

Le joueur de 22 ans a encore cinq matchs de championnat à jouer pour faire gonfler son total. Avec un ratio de 1,12 but par match, il pourrait terminer l'exercice 2022-2023 entre 40 et 41 buts s’il reste sur sa lancée. À titre de comparaison, c’est en-dessous des records sur une saison de championnat de Lionel Messi (50 buts en Liga en 2011-2012) et Cristiano Ronaldo (48 buts en Liga en 2014-2015), mais au même niveau que ce qu’ont réalisé des machines comme Robert Lewandowski (41 buts en 2020-2021) ou Zlatan Ibrahimovic (38 buts en 2015-2016). Le record de Mbappé sur une saison de Ligue 1 est quant à lui de 33 buts (2018-2019).

Pour donner une idée de ce que réalise Haaland sur la scène anglaise, il suffit de regarder le nombre de buts inscrits par chaque équipe de Premier League. Car le constat est édifiant: le Norvégien a plus trouvé le chemin des filets que Nottingham Forest (30), Wolverhampton (29), Everton (27), Southampton (28) et même… Chelsea (31).

Une efficacité redoutable

Dans le détail, selon Opta, il n’a eu besoin que de 108 tirs pour inscrire ses 35 buts, soit environ un but tous les trois tirs. Avec un expected goal de 26, il s’est montré particulièrement tranchant dans le dernier geste. Sa propension à marquer depuis l’intérieur de la surface, avec une seule réalisation en dehors des 16,50m, peut expliquer cette efficacité.

Avec quatre triplés inscrits cette saison, tous entre la 1ère et la 19e journée (!), Haaland est par ailleurs tout proche de la marque référence sur un seule exercice, propriété d’Alan Shearer (cinq triplés). La chasse aux records n’est pas terminée.