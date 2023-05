Manchester City: l'ode de Guardiola à Allardyce et aux vieux entraîneurs anglais

Pep Guardiola, manager de Manchester City, est d’accord avec Sam Allardyce, nommé mercredi sur le banc de Leeds et qui s’estime au même niveau que l’Espagnol, Jürgen Klopp ou Mikel Arteta.

Pep Guardiola (52 ans) prend soin de la vieille garde des entraîneurs anglais. Le manager de Manchester City a réagi aux propos de Sam Allardyce (68 ans), nommé sur le banc de Leeds mercredi et s’estimant au même niveau que les entraîneurs-stars de la Premier League.

"Beaucoup trop de gens pensent que je suis vieux et dépassé, ce qui est loin d'être le cas, a lancé ‘Big Sam’ lors de sa première conférence de presse. J'ai peut-être 68 ans et l'air vieux, mais il n'y a personne devant moi en termes de football. Ni Pep, ni Klopp, ni Arteta. Ils sont tous là, à mon niveau. Ils font ce qu'ils font, je fais ce que je fais. Mais en termes de connaissances et de profondeur, je suis au même niveau qu'eux. Je ne dis pas que je suis meilleur qu'eux, mais je suis certainement aussi bon qu'eux."

"Il n'est pas nécessaire d'être jeune pour être un bon manager"

Guardiola opine et assure profiter de l’héritage de ces dinosaures du foot anglais. "Il a raison, a réagi Guardiola après la victoire des Citizens face à West Ham (3-0). Je veux être honnête. Regardez ce qui s'est passé avec, par exemple, Neil Warnock à Huddersfield. Maintenant, il y a une tendance pour ces incroyables managers, ils ont fait cette Premier League en meilleure position. On dirait que maintenant les jeunes managers sont là avec la tactique… Ils sont vraiment bons, ils nous aident à être ce que nous sommes. Regardez ce qu'ont fait des managers comme Roy Hodgson pour Crystal Palace."

"Ils sont vraiment bons, ils ont une expérience incroyable, ils connaissent parfaitement le jeu et s'il (Allardyce, ndlr) ressent ça, c'est à cause de cela, poursuit l'Espagnol. Ce sera difficile car il a du charisme, il mettra la pression sur les joueurs et il sait exactement quoi faire dans ce genre de situation dans une bataille de relégation. Cela ressemble à ce type d'anciens managers… Je suis honnête, donc ce qu'ils ont fait pour le club est perçu comme ‘ils sont vieux, peu importe’. Maintenant les gens qui ont 35, 40, 45 ans, on invente le foot ou on crée le foot. Non, le football est déjà créé et ces gars appartiennent à cette ligue et nous ont aidés à le faire."

Il reprend l’exemple de Neil Warnock, 74 ans, nommé à Huddersfield (championship, D2 anglaise) en février dernier. "Huddersfield était dernier et se retrouve déjà hors des positions dangereuses (premier non relégable avec trois points d’avance sur la zone rouge). Je n'ai pas pu vivre ce que Harry Redknapp a fait dans ce pays. Il y a beaucoup, beaucoup de managers anglais qui ont vraiment très bien réussi. Il n'est pas nécessaire d'être jeune pour être un bon manager. Vous êtes aussi bons que l'expérience que vous avez."