Manchester City: De Bruyne va devenir le nouveau visage de… McDonald's

Kevin De Bruyne va être au centre de la prochaine campagne publicitaire de McDonald’s en Belgique, rapporte The Sun.

Quelques jours après la petite virée nocturne de Neymar dans un McDonald’s parisien, le timing a de quoi faire sourire. Alors que le Brésilien s’est attiré de nombreuses critiques après la publication d’une photo le montrant dans la célèbre chaîne de restauration rapide au lendemain de la défaite contre le Bayern Munich (0-1), The Sun révèle que Kevin De Bruyne… va officiellement associer son image au fast-food.

Sa compagne joue également dans le spot publicitaire

Le milieu offensif de Manchester City (31 ans) va être au centre de la prochaine campagne publicitaire de McDonald’s en Belgique. Plusieurs photos le montrant sur le tournage du spot publicitaire au lendemain de la victoire des Skyblues contre Arsenal mercredi dernier (3-1) ont d’ores et déjà fuité. Le joueur des Diables Rouges apparaît notamment au volant d’un 4x4 aux côtés de sa compagne, qui joue le rôle de la passagère.

En fin de semaine dernière, la présence de Neymar à un tournoi de poker puis dans ce fast-food, deux jours après la petite phrase de Kylian Mbappé sur la nécessité de "bien manger et bien dormir" avait créé beaucoup de remous, obligeant même Christophe Galtier à prendre la parole sur le sujet en conférence de presse.

"Je me suis entretenu avec Neymar, je lui ai dit ce que je pensais. Neymar a le droit, dans son jour de repos et de récupération… Il est passionné de poker, il a le droit de jouer au poker, a poursuivi l’entraîneur parisien. Et après je lui ai dit ce que je pensais de cette photo (dans le fast-food) qui est sortie. Mais cela reste entre lui et moi." Reste à savoir ce que Pep Guardiola pense de l'initiative de Kevin de Bruyne.