Manchester City: les excuses d'Agüero pour sa panenka manquée contre Chelsea

Sergio Agüero a publié un message sur Twitter pour s'excuser d'avoir raté sa panenka, qui a coûté cher à Manchester City, battu 2-1 par Chelsea en championnat.

Juste avant la mi-temps, il aurait pu porter l'estocade en transformant un penalty qui aurait permis à Manchester City de mener 2-0 contre Chelsea en Premier League ce samedi. Mais l'attaquant argentin s'est raté de façon assez piteuse: en tenant une panenka, que le gardien sénégalais Édouard Mendy n'a eu aucun mal à capter. Résultat: les Blues ont pu égaliser en seconde période, avant d'arracher la victoire 2-1 dans le temps additionnel.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Premire League

"Je voudrais m'excuser auprès de mes coéquipiers, du staff et des supporters pour avoir manqué le penalty", a tweeté Sergio Agüero, qui avait déclenché l'ire de Pep Guardiola dans sa zone technique. "C'était une mauvaise décision, et j'en assume l'entière responsabilité", a conclu le buteur de 32 ans, qui a dupliqué son message en espagnol.

Après la rencontre, Pep Guardiola a préféré ne pas souffler sur les braises. "C'est sa décision. Il a décidé de faire cela à sa façon, il n'y a rien à ajouter", a-t-il simplement déclaré au micro de Sky Sports.

Maigre bilan

Le "Kun" a donc manqué une belle occasion de marquer le 259e but de sa carrière en avec Manchester City. Il avait relancé son compteur le week-end précédent, en ouvrant le score lors de la victoire 2-0 de Crystal Palace. Mais il ne s'agissait là que de son deuxième but de la saison en championnat, le quatrième toutes compétitions confondues. Un maigre bilan qui est la conséquence de ses nombreuses blessures, d'une contamination au coronavirus, et aussi de son déclasasement dans la hiérarchie des buteurs mancuniens.

En fin de contrat au 30 juin, l'homme aux 97 sélections en équipe d'Argentine ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. D'après la presse étrangère, le FC Barcelone est très intéressé.