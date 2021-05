Manchester City-Chelsea: la panenka totalement ratée d’Agüero qui a coûté cher aux Skyblues

Meilleur buteur de l’histoire de Manchester City, Sergio Agüero a manqué une belle occasion de faire croître son record ce samedi. L’Argentin a tenté et raté une panenka lors du duel des Skyblues face à Chelsea lors de la 35e journée de Premier League. Ce qui a coûté cher puisque les Cityzens se sont inclinés en toute fin de rencontre (2-1).

Libre en juin prochain, Sergio Agüero quittera Manchester City à la fin de son contrat. D’ici l’attaquant de 32 ans tentera de confirmer son statut de meilleur buteur de l’histoire du club mancunien en ajoutant quelques pions à ses 258 réalisations. Encore faudra-t-il se montrer plus efficace que lors du duel face à Chelsea ce samedi lors de la 35e journée de Premier League.

L’Argentin a tenté et totalement loupé une panenka sur un penalty obtenu par Gabriel Jesus dans le temps additionnel de la première période. Toujours impeccable dans les buts des Blues, Edouard Mendy a fait mine de plonger mais a finalement stoppé son plongeon et capté la tentative beaucoup trop molle du "Kun" d’une seule main. Coûteux. Car les Blues ont finalement remporté le match 2-1 et retardé le sacre annoncé de City.

Saison compliquée pour Agüero

Premier buteur lors de la victoire contre Crystal Palace (0-2) le week-end dernier, Sergio Agüero a même provoqué un petit geste d’humeur de Pep Guardiola après son terrible raté ce samedi. En total manque de confiance cette saison, le buteur de l’Albiceleste a longtemps été handicapé par des pépins physiques à répétition.

Si bien que pour sa tournée d’adieux avec Manchester City, l’ancien joueur de l’Atlético n’a disputé que 11 match en Premier League pour un maigre bilan de seulement deux buts. Qu’importe, le héros du titre obtenu en 2012 restera une légende chez les Cytizens… Même après une panenka totalement ratée.

