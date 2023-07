Manchester City: "Les meilleures semaines de ma vie", Grealish raconte ses fêtes après le triplé

Présent en Asie avec Manchester City pour une tournée estivale, Jack Grealish est déjà très motivé à l'idée d'ajouter un nouveau trophée à son palmarès début août. De quoi peut-être lui rappeler les souvenirs du triplé et des célébrations, qui ont été les "meilleures semaines de sa vie".

Jack Grealish a savouré. Avec Manchester City, l’international anglais a réussi le triplé Ligue des champions-Premier League-FA Cup lors de la dernière saison. A l’entame du nouvel exercice, l’ancien joueur d’Aston Villa est revenu sur les célébrations, où il était apparu très festif et démonstratif.

Ce mercredi, Jack Grealish a rejoué avec ses coéquipiers lors d'un match amical face au Bayern Munich (2-1), disputé au Japon. En marge de ce rendez-vous, le joueur de 27 ans s'est confié auprès de la presse anglaise sur ce triplé: "C'était tendu. Je pense que si vous revenez à la trêve internationale de mars, je me disais: 'Allons-nous gagner quelque chose cette année?'. Après cette trêve, et surtout en avril, lorsque nous n'avons fait qu'un seul match nul sur neuf rencontres, nous étions inarrêtables. Je ne me suis jamais senti aussi invincible. J'y croyais tellement."

Disputée le 10 juin face à l'Inter Milan, la finale de Ligue des champions a donc sacré Manchester City. Dans la foulée de ce dernier match de la saison 2022-2023, Jack Grealish a fêté d'abord les différents trophées avec ses coéquipiers. Puis l'intéressé a prolongé le plaisir: "Cela a été un véritable tourbillon, a admis l'ailier. Pendant les deux ou trois semaines qui ont suivi, je n'ai pas vraiment pris conscience de la situation. Maintenant, cela fait un certain temps et j'ai fini par l'accepter. Ce furent les meilleures semaines de ma vie."

Grealish veut gagner le Community Shield

Après les festivités, Jack Grealish est parti s'entraîner à Dubaï. Le 6 août prochain, tenant du titre de Premier League, Manchester City retrouvera son dauphin Arsenal en Community Shield. "J'ai dit à certains de mes coéquipiers que je voulais absolument gagner le Community Shield, a lancé Grealish. C'est ma troisième année ici et j'ai perdu deux de ces finales. En tant que footballeur, vous voulez gagner autant que possible, mais vous voulez aussi tout gagner une fois. C'est ce que je veux."

"Nous avons un groupe formidable et j'espère que ça va continuer", a conclu Jack Grealish. Dimanche, Manchester City jouera un match amical à Séouil (Corée du Sud) contre l'Atlético de Madrid. Pour les Cityzens, la Premier League reprendra le 11 août avec un déplacement sur le terrain de Burnley.