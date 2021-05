Liverpool: Klopp réagit à la colère de Mané et va lui parler

Jürgen Klopp a calmé le jeu avec Sadio Mané ce vendredi en conférence de presse. L’entraîneur de Liverpool va échanger avec le Sénégalais qui l’avait snobé de colère après la victoire des Reds contre Manchester United (2-4) en Premier League.

Furieux d’être remplaçant lors du choc entre Manchester United et Liverpool ce jeudi, Sadio Mané a refusé de checker Jürgen Klopp après la victoire des Reds (2-4) à Old Trafford. Interrogé suite à la vive réaction de l’ailier sénégalais, l’entraîneur allemand n’a pas souhaité envenimer les choses.

"Il ne faut pas faire une histoire quelque chose de plus grand que ce qu’elle est, a lancé le technicien ce vendredi face à la presse. Le football est un jeu chargé en émotion et tout le monde s’attend à ce que nous les contrôlions toujours. Mais cela ne marche pas toujours comme ça. Cela m’est arrivé en tant que joueur, c’est arrivé à d’autres joueurs quand j’étais leur entraîneur."

Klopp: "Il n’en restera rien et tout ira bien"

Cinquième de Premier League avec trois matchs à jouer, Liverpool reste en course pour finir dans le top 4 et ainsi décrocher une place en Ligue des champions la saison prochaine. Jürgen Klopp compte sur Sadio Mané pour le déplacement à West Bromwich Albion ce dimanche (dès 17h30 sur RMC Sport 1) mais prendra le temps d’aborder son coup de sang avant le duel face aux Baggies.

"Jusqu’à présent, nous n’avons pas vraiment eu l’occasion d’en parler, mais nous le ferons et il n’en restera rien et tout ira bien, a encore expliqué l’entraîneur des Reds face à la presse. Est-ce que l’on veut que ce genre de chose arrive? Non. Mais ce n’est pas la première fois de ma vie et j’ai un peu peur de le dire mais cela ne sera probablement pas la dernière fois. C’est comme ça."

Une saison compliquée pour Mané

Brillant la saison passée avec Liverpool, Sadio Mané connait un exercice 2021-2022 beaucoup plus compliqué. Pas au mieux physiquement, le Sénégalais de 29 ans a même reconnu avoir du mal à retrouver son meilleur niveau. Des prestations en demi-teinte qui influent sur ses statistiques.

En 45 apparitions toutes compétitions confondues, l’international sénégalais reste bloqué à 14 buts et 7 passes décisives. Son excès de colère et la frustration après le match contre les Red Devils montre bien toute la frustration du champion. On comprend mieux pourquoi Jürgen Klopp refuse de trop lui en tenir rigueur.