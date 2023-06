Manchester United: Antony visé par une plainte pour violences conjugales

L'ailier brésilien Antony (Manchester United) est visé par une plainte de son ancienne compagne, qui l'accuse de violences et de menaces.

La plainte a été enregistrée lundi 5 juin à São Paulo. Selon ESPN et Globo, le footballeur brésilien Antony, sous contrat à Manchester United, est accusé de violences, blessures et menaces par une ancienne petite amie, la DJ et influenceuse Gabriela Cavallin.

Gabriela Cavallin a fait état de quatre agressions physiques, dont la première remonterait à juillet 2022. À cette époque, selon sa déclaration, la jeune femme était enceinte mais venait de mettre un terme à sa relation avec le joueur. Elle aurait perdu son bébé quelques jours après, même si elle n'aurait fait aucun lien avec l'altercation.

Menacée de mort fin mai

Leur relation aurait repris en août, mais une nouvelle agression serait survenue en janvier 2023. Les violences l'auraient blessée au point de déplacer une prothèse mammaire. Deux autres agressions seraient ensuite survenues, avec un ami de la jeune femme et la mère d'Antony comme témoins. Puis le 20 mai, le joueur l'aurait menacé de mort en lui disant qu'il la tuerait s'il "la voyait avec quelqu'un".

La plaignante a été auditionnée par les enquêteurs d'un bureau de police réservé aux femmes. Elle réclame des mesures de protection vis-à-vis de son ex-compagnon.

Antony, 23 ans, vient d'achever sa première saison à Manchester United avec un bilan de 44 matchs, 8 buts et 3 passes décisives. Le club anglais l'avait recruté l'été dernier en provenance de l'Ajax pour 95 millions d'euros. Il compte 15 sélections avec le Brésil.