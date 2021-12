Manchester United, Aston Villa, Tottenham... flambée de cas de Covid-19 en Premier League

Après Tottenham début de semaine, Manchester United et Aston Villa comptent eux aussi des cas de Covid-19 au sein de leur effectif. Un début d'hécatombe en Premier League, dans le contexte d'un calendrier dantesque.

L'inquiétude monte en Angleterre. Alors que les autorités sanitaires du Royaume-Uni ont relevé le niveau d'alerte Covid-19 en raison d'une "rapide augmentation" du nombre de cas du variant Omicron, le nombre de tests positifs flambe aussi au sein des clubs de Premier League. Tottenham, Manchester United et Aston Villa sont notamment touchés.

Ce dimanche, Aston Villa et Manchester United déclaraient à la presse anglaise avoir détecté des cas de coronavirus au sein de leur effectif. A l'issue de leur rencontre face à Norwich, les Red Devils ont notifié à la Premier League qu'un certain nombre de joueurs et de membres du staff avaient été testés positifs, sans donner les noms des personnes concernées. Manchester United doit affronter Brentford mardi, et la rencontre pourrait être reportée.

De son côté, Aston Villa annonce ce dimanche soir avoir choisi d'annuler la séance d'entraînement à Bodymoor Heath après avoir détecté un certain nombre de cas positifs au sein du club. La séance de récupération était prévue pour une poignée de joueurs. Parmi les cas positifs, un seul joueur serait concerné, les autres étant des membres du staff. Le déplacement d'Aston Villa à Norwich mardi devrait être maintenu, tout comme l'entraînement de lundi.

Un calendrier ultra chargé

Premier club touché par cette flambée, Tottenham, avec ses douzes cas de Covid, avait vu son match face à Rennes en Ligue Europa Conference jeudi être annulé. Leur rencontre face à Brighton de ce dimanche avait elle été reportée... mais à quand? La Premier League n'a pas encore tranché.

Les cas de Covid menacent de plus en plus cette fin d'année et il semble difficile pour le championnat anglais de reporter tous ces matchs. Le championnat anglais connaît toujours une fin d'année civile extrêmement chargée avec le Boxing day et un rythme de deux matchs par semaine. À partir de cette semaine, les supporters devront prouver qu'ils ont subi une double injection du vaccin ou montré un test négatif pour être autorisés à assister à des matchs de plus de 4.000 personnes.

En Europe, les différentes ligues sont de plus en plus touchées par le Covid. On se souvient notamment de ce match de Belenenses face au Benfica, où l'équipe décimée par le Covid n'avait pu aligner que neuf joueurs. En Espagne aussi quelques clubs commencent à être touchés, notamment Valence et Osasuna. En Allemagne, les matches se jouent déjà à huis-clos. Le Bayern a déjà annoncé qu'il n'autorisera pas les supporters à revenir à l'Allianz Arena avant l'année prochaine, au plus tôt.