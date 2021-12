Premier League: après Rennes, le match de Tottenham à Brighton aussi reporté

Touché par le Covid-19, Tottenham a obtenu jeudi le report de son match prévu dimanche contre Brighton en Premier League. Jeudi, l’UEFA avait tardivement officialisé le report de la rencontre des Spurs contre Rennes en Europa Conference League.

Touché par une vague de contaminations au Covid-19, Tottenham a obtenu jeudi le report de son match de Premier League, dimanche, à Brighton, après avoir déjà obtenu celui du match contre Rennes en Ligue Europa Conférence. "Le match de Brighton à domicile contre Tottenham, prévu dimanche 12 décembre, a été reporté au terme d'une réunion du conseil d'administration de la Premier League", a annoncé l'organisateur du championnat.

"Tottenham avait demandé que le match soit reprogrammé après un nombre significatif de tests positifs au Covid au sein de son effectif et de son staff", a-t-il ajouté. Il s'agit du premier match du championnat d'Angleterre reporté cette saison pour des raisons sanitaires.

Cette annonce fait suite au report tardif de la rencontre de C4 contre Rennes qui devait se tenir en soirée jeudi et annoncé alors que le club français était déjà arrivé à Londres. Dans son communiqué, Tottenham présente d'ailleurs des excuses "à tout le monde au Stade Rennais et à Brighton et à leurs supporteurs ainsi qu'aux nôtres pour les inconvénients causés". Mercredi, l'entraîneur des Spurs, Antonio Conte, avait révélé que huit joueurs de l'équipe première et cinq membres de son équipe d'encadrements avait été testés positifs.

Des dates de report difficiles à trouver

Les autorités sanitaires et la Premier League avaient demandé au club londonien de fermer la partie de son centre d'entraînement dédiée au groupe professionnel et le report de la rencontre a aussi été recommandé par les experts médicaux "avec la santé des joueurs et du staff comme priorité", détaille la Premier League.

"Le match reporté sera reprogrammé en temps utile", se contente de préciser encore la Premier League, alors que les Londoniens ont un programme très chargé d'ici à la fin de l'année, puisqu'ils avaient six rencontres, celle-ci comprise, à disputer jusqu'au 28 décembre. Tottenham cherche également une date pour disputer son match contre Rennes et compte déjà un match en retard en championnat, son déplacement à Burnley, fin novembre, ayant été annulé en raison de fortes chutes de neige.