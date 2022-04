Mercato: le Bayern proche de s'offrir un duo prometteur de l'Ajax

Le Bayern Munich est tout proche de finaliser les transferts de deux pépites de l'Ajax Amsterdam, formées par le club néerlandais, Ryan Gravenberch et Noussair Mazraoui.

La presse allemande est formelle. Le Bayern Munich, qui cherche à renouveler son effectif après son élimination précoce face à Villarreal, dès les quarts de la Ligue des champions, s’apprête à frapper fort sur le marché des transferts. Selon un journaliste du quotidien Bild et Sky Sports, le club bavarois serait tombé d’accord avec deux joueurs formés à l'Ajax et courtisés en Europe, par le Barça notamment: Noussair Mazraoui et Ryan Gravenberch.

Neuer et Müller jusqu'en 2025

Si le latéral droit marocain (24 ans) arriverait libre à la fin de son contrat en juin prochain, le transfert du milieu néerlandais est pour l'instant bloqué aux modalités de son départ de l'Ajax, ce qu’indiquait déjà Sky Sports le 7 avril. Aucun accord n'a été trouvé entre le Bayern et le club amstellodamois pour le prometteur milieu de 19 ans. Lui aussi membre de l'écurie de Mino Raiola, comme Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch sera libre en juin 2023.

La direction du club bavarois ne travaille pas seulement à renforcer cet effectif, elle cherche également à en conserver les meilleurs éléments. Ainsi, les discussions avec Thomas Müller (32 ans) se déroulent plutôt bien depuis plusieurs semaines, croit savoir Sky Sports. L'attaquant devrait prolonger de deux ans son contrat qui expire en 2023, soit jusqu'en 2025. Selon des sources proches du club, celui-ci pourrait annoncer la concrétisation de l'accord dès cette semaine.

Des détails mineurs doivent en revanche être réglés concernant la prolongation de contrat de Manuel Neuer (36 ans). Mais rien ne devrait plus s'interposer, Neuer signera bien jusqu'en 2025, assure Sky Sports. Sven Ulreich devrait lui continuer à tenir la barre derrière Neuer.