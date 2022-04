Manchester United: c’est officiel, ten Hag nommé entraîneur des Red Devils la saison prochaine

Manchester United a officialisé ce jeudi l’arrivée d’Erik ten Hag sur le banc des Red Devils jusqu’en 2025. L’entraîneur néerlandais quittera l’Ajax Amsterdam à la fin de la saison pour rejoindre la Premier League.

Cela ne faisait plus aucun doute. Un temps en concurrence avec Mauricio Pochettino, Erik ten Hag sera bien l’entraîneur de Manchester United la saison prochaine. Le club mancunien a confirmé ce jeudi l’arrivée du technicien néerlandais sur le banc de l’équipe première. Les Red Devils vont racheter sa dernière année de contrat à l’Ajax Amsterdam pour lui confier la reconstruction du club.

Le Batave de 52 ans va donc remplacer Ralf Rangnick à la fin de l’exercice 2021-2022. L’Allemand restera néanmoins à Manchester United dans un rôle de conseiller au sein de la direction sportive. Erik ten Hag s’est engagé pour trois ans avec le club de Premier League jusqu’en juin 2025.

Ten Hag: "Un honneur d’être nommé à Manchester"

Proche du titre cette saison en D1 néerlandaise, Erik ten Hag fait partie des coachs les plus côtés du football batave. Avec un jeu résolument offensif, il a su convaincre les dirigeants de Manchester United de lui faire confiance. Une fierté pour lui.

"C'est un grand honneur d'être nommé manager de Manchester United et je suis extrêmement excité par le défi qui m'attend. Je connais l'histoire de ce grand club et la passion des fans, et je suis absolument déterminé à développer une équipe capable de remporter les succès qu'elle mérite, s’est réjoui le futur coach mancunien dans un communiqué diffusé sur le site du club anglais. Ce sera difficile de quitter l'Ajax après ces années incroyables, et je peux assurer nos fans de mon engagement total et de ma concentration pour mener à bien cette saison avant de déménager à Manchester United."

Ten Hag doit mener Manchester au titre en Premier League

Lié à l’Ajax jusqu’en 2023, Erik ten Hag va voir Manchester United verser une indemnité au club amstellodamois pour le libérer. Considéré comme un entraîneur. En difficulté cette saison en Premier League, les Red Devils vont encore terminer sans le moindre titre. Pire, le club cher à Sir Alex Ferguson risque de ne pas se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Sixièmes du classement à cinq journées de la fin du championnat, les pensionnaires d’Old Trafford vont devoir lutter jusqu’au bout pour espérer décrocher leur billet en C1.

Malgré le retour de la légende Cristiano Ronaldo et de gros investissements pour recruter Jadon Sancho et Raphaël Varane lors du dernier mercato estival, Manchester United connait une saison très difficile outre-Manche. Balayés mardi soir par Liverpool (4-0) lors du derby d’Angleterre, les Red Devils accusent trois longueurs de retard sur le top 4. Selon les premières rumeurs parues en Angleterre, Erik ten Hag disposerait d’une enveloppe d’environ 200 millions d’euros pour façonner un effectif capable de lutter pour le titre en Premier League.