Manchester United change de capitaine? La mise au point de Rangnick

Alors que lapresse anglaise évoquait ce vendredi un possible changement de capitanat à Manchester United, il n'en est visiblement rien. Ralf Rangnick a expliqué que Cristiano Ronaldo n’allait pas hériter du brassard, maintenant sa confiance à Harry Maguire.

Porteur du brassard de capitaine à Manchester United, Harry Maguire est loin de vivre des moments faciles sur le terrain. Souvent pris de vitesse par les attaquants adverses, le défenseur anglais peine à retrouver le niveau qu’il avait à Leicester où il était indiscutable.

Compte tenu de ses performances inquiétantes, The Mirror évoquait même un changement de capitanat afin que l’Anglais ait moins de pression sur les épaules. Pour le remplacer dans ce rôle, c'est Cristiano Ronaldo qui a été évoqué par le média. Mais en conférence de presse, Ralf Rangnick a démenti cette rumeur: "Je dois dire que c’est un non-sens absolu. Je n’ai jamais parlé avec aucun joueur d’un éventuel changement de capitaine (…) Harry est notre capitaine et il le restera jusqu’à la fin de la saison."

Le message de Maguire

À deux jours du match de Premier League entre Leeds (à 15h), le technicien allemand a rappelé qu’il est le seul à décider de ce type de décision: "C’est moi qui décide qui est capitaine et il n’y a donc aucune raison pour moi d’en parler à qui que ce soit. Harry en est pleinement conscient, tout comme Cristiano et tous les autres joueurs."

Sur les réseaux sociaux, Maguire a aussi réagi à cette rumeur et lancé un message d’unité: "J’ai vu beaucoup de rapports sur ce club qui ne sont pas vrais et celui-ci en est un autre. Je ne vais pas commencer à publier tout ce qui est écrit, mais je devais clarifier celui-ci. Nous sommes unis et concentrés sur dimanche."