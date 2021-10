Manchester United: Conte archi-favori pour succéder à Solskjaer, selon la presse européenne

Antonio Conte est en pole position pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer sur le banc des Red Devils, si Manchester United se décide à licencier le coach norvégien.

Libre depuis son départ de l'Inter, Antonio Conte (52 ans) attend le feu vert de Manchester United. Impatient, le technicien italien est sur la ligne de départ, prêt à bondir sur le poste d’entraîneur principal des Red Devils. Un poste qui n’est pas vacant, puisqu’il est toujours occupé par le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer (48 ans).

Mais pour combien de temps encore, alors que les résultats et le jeu produit par le club mancunien (7e de Premier League, à 6 points du podium) sont pour le moins extrêmement décevants, et que le Telegraph fait état d’une rupture de confiance entre l’entraîneur et son vestiaire ?

Les réserves de Conte

Manchester United envisage des changements majeurs pour redresser une saison bien mal engagée, en tout cas loin des attentes et des ambitions nourries par de très lourds investissements réalisés sur le marché des transferts l’été dernier (Raphaël Varane, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo...).

Solskjaer est plus que jamais sur la sellette, surtout depuis l’humiliation historique (5-0) infligée le week-end dernier à Manchester United par les Reds de Jürgen Klopp.

En cas de départ de Solskjaer, Conte est le grandissime favori pour lui succéder, ce que toute la presse européenne s’accorde à dire depuis le début de la semaine, de Sky Sports en Italie au Guardian, en Angleterre. Des premières approches ont eu lieu entre le club anglais et l’ancien entraîneur de l’Inter, assurent ces différents journaux, mais United n’a pas encore décidé de l’avenir de son entraîneur actuel, Ole Gunnar Solskjaer, qui pourrait se voir offrir une dernière opportunité de redresser la situation.

Il ne fait aucun doute en revanche que la décision de Conte est prise, assure le journaliste Fabrizio Romano, le technicien italien étant très intéressé par le poste. Il aurait aussi émis des réserves sur le fonctionnement de la structure sportive du club, d'après les informations de Manchester Evening News. Quoiqu'il en soit, aucune proposition officielle n'a pour l'instant été transmise à l'intéressé.