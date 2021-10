Manchester United: Lingard se désolidarise de l’équipe pendant le calvaire face à Liverpool

Jesse Lingard est resté sur le banc ce dimanche pendant la lourde défaite de Manchester United contre Liverpool (0-5). Parti s’échauffer pendant le choc de la neuvième journée de Premier League, l’Anglais en a profité pour répondre aux critiques des fans présents à Old Trafford.

Le derby of England et surtout l’humiliation infligée dimanche par Liverpool aux joueurs de Manchester United (0-5) risque de laisser des traces chez les Red Devils. Jesse Lingard, lui, n’a pas manqué de rappeler qu’il n’était pas responsable de la déroute.

Laissé sur le banc par Ole Gunnar Solskjaer, dont l’avenir semble des plus incertains après cette défaite en Premier League, le milieu offensif anglais s’est désolidarisé de ses coéquipiers pendant la débâcle. Parti s’échauffer en cours de match, pour ne finalement pas rentrer, Jesse Lingard a été pris à partie par des supporters désabusés lors du show Salah.

Lingard: "Je ne suis pas sur le terrain"

Visiblement par perturbé outre-mesure par le naufrage de ses coéquipiers, menés de quatre buts à la mi-temps, Jesse Lingard a répondu droits dans ses crampons aux fans présents dans les tribunes d’Old Trafford: "Je ne suis pas sur le terrain".

En difficulté sur le plan défensif ce dimanche, Manchester United a tenté de stopper l’hémorragie après le retour des vestiaires. Lui aussi remplaçant, Paul Pogba est entré en jeu. Malheureusement pour le Français, il a reçu un carton rouge logique seulement quinze minutes plus tard et son implication a grandement été critiquée outre-Manche.

"Paul Pogba qui rentre sur le terrain à la mi-temps pour essayer d’aider l’équipe et lui donner un peu de dignité, qui fait le malin avec le ballon, essaie de montrer à quel point il est fort au milieu du terrain et donne un but. Puis, après, il se fait expulser pour un tacle ridicule, l’a même fracassé Paul Scholes. On se retrouve à 5-0, à 10 contre 11. Si Ole reste entraîneur, est-ce qu’on verra Pogba à nouveau avec le maillot de Manchester ?"

Finalement, Jesse Lingard a peut-être bien fait de ne pas vouloir être associé au calvaire de son équipe. Les coéquipiers de l’international anglais apprécieront.

