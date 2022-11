"Il a ruiné son héritage", la colère des fans de Manchester United après l’interview choc de Ronaldo

La folle interview de Cristiano Ronaldo au journaliste Piers Morgan, dans laquelle le Portugais s’en prend de manière très virulente à Manchester United et Erik ten Hag, n’a absolument pas plu aux supporters du club anglais. Et ils ont tenu à le faire savoir.

L’interview choc de Cristiano Ronaldo continue de secouer Manchester United. Ce lundi, au lendemain de la révélation des premiers extraits d’un entretien accordé par l’attaquant portugais au journaliste Piers Morgan, de très nombreux supporters des Red Devils sont partagés entre colère et incompréhension.

Alors que le quintuple Ballon d’or a tenu des propos très virulents à l’encontre du club anglais et de son entraîneur, Erik ten Hag, la rupture entre la star portugaise et certains de ses fans semble consommée. La plupart d’entre eux met en avant le faible rendement de la star portugaise et l’impact négatif qu’il aurait sur le jeu mancunien.

"Plus tôt Ronaldo part, mieux c'est, s’emporte par exemple un twittos. Quel cirque absolu il crée. Il n’est pas nécessaire et United est une meilleure ÉQUIPE sans lui !" ; "Je ne peux pas attendre que Cristiano parte, que quelqu'un l'emmène, s'il vous plaît, implore un autre internaute. United joue tellement mieux sans lui."

"Son ego a tout gâché"

Si Cristiano Ronaldo a bien entendu de très nombreux défenseurs, qui estiment que celui qui est revenu à l’été 2021 en tant qu’icône du club n’est absolument pas respecté par les dirigeants des Red Devils, d’autres assurent qu’il est en train de gâcher sa fin de carrière. "Ronaldo a ruiné son héritage en tant que footballeur et personne, s’emporte un autre fan sur Twitter. Son ego a tout gâché, c'est dommage que sa carrière se soit terminée comme ça." Véritable légende de Manchester United, avec qui il a remporté une Ligue des champions et son premier Ballon d’or, Ronaldo a donc fâché définitivement de nombreux fidèles d’Old Trafford.

Le timing de ces déclarations et la teneur des propos ont également été très mal reçus dans le vestiaire mancunien. Selon les informations de Sky Sports, ses coéquipiers sont extrêmement "déçus" de ce déballage médiatique. Ils estiment que Ronaldo a été traité avec respect par le club, même après avoir demandé à partir et après son coup de sang contre Tottenham il y a quelques semaines. Les joueurs de United ne comprendraient visiblement pas pourquoi Ronaldo ternirait la réputation du club en menant une interview aussi explosive.

Au cours de son interview vérité à Piers Morgan pour Talk TV, dont plusieurs extraits ont été diffusés ce dimanche avant qu’il ne s'envole pour le Mondial au Qatar avec le Portugal, Ronaldo s’est montré sans filtre sur ses derniers mois mancunien et sur le management d'Erik Ten Hag. "Je ne devrais peut-être pas dire ça mais je m'en fiche, les gens doivent entendre la vérité. Oui je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière", a notamment confié le Portugais, ajoutant qu’il n’avait "pas de respect" pour ten Hag. Les répercussions de cet entretien devaient sans aucun doute se poursuivre dans les prochains jours.