EN DIRECT - Cristiano Ronaldo se paie Manchester United: les joueurs remontés contre le Portugais

Les premiers extraits de l'interview

Son avenir

"S'ils ont essayé de me forcer à partir? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi, raconte l'ancien joueur du Real Madrid. Je ne devrais peut-être pas dire ça mais je m'en fiche, les gens doivent entendre la vérité. Oui je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière."

Erik ten Hag

"Je n'ai pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi."

Ralf Rangnick

"Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, il n'y a pas eu d'évolution au club, progression zéro. Par exemple, la façon dont un club comme Manchester United a viré Ole (Gunnar Solskjaer) pour ramener un directeur sportif comme Ralf Rangnick. Personne n'a compris, il n'est même pas coach. Ça m'a surpris mais ça a surpris tout le monde. Rien n'a changé. Ni le jacuzzi, ni la salle de sport, certains éléments de technologie... pas même la cuisine ou le chef, une personne adorable, poursuit Ronaldo. Ils ont arrêté le temps, ça m'a beaucoup surpris car je pensais y retrouver des choses différentes, de nouvelles infrastructures. Mais malheureusement, j'ai retrouvé des choses que j'avais déjà vues quand j'avais 20-21 ans."