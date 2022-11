Manchester United: critiqué par Rooney, Ronaldo réplique en se moquant de son physique

Sévèrement critiqué par Wayne Rooney, son ancien partenaire à Manchester United, Cristiano Ronaldo a profité de son interview vérité sur Talk TV pour répondre à l’ancien buteur des Three Lions. En s’attaquant notamment à son physique…

Rien ne va plus entre Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney. A la fin des années 2000, le Portugais et l’Anglais ont fait les beaux jours de l’attaque de Manchester United. La belle complicité entre les deux Red Devils est à ranger au rayon des souvenirs. Aujourd’hui, l’ex-buteur des Three Lions devenu coach (il officie en MLS à DC United) et CR7 s’envoient des tacles par médias interposés.

Vendredi, Rooney a dégoupillé le premier en critiquant sévèrement l’attitude du quintuple Ballon d’or depuis qu’il a un statut de remplaçant sous les ordres d’Eri ten Hag : "Ce que Ronaldo a fait depuis le début de la saison n’est pas acceptable pour Manchester United, a-t-il lâché à TalkSport. J’ai vu Roy (Keane) le défendre (l'ex-défenseur des Red Devils avait dit comprendre sa frustration, ndlr). Roy n’accepterait pas ça. Il ne l’accepterait pas du tout. Manchester United est en reconstruction et n’a pas besoin de ça. Ronaldo doit juste baisser la tête, travailler, et être prêt à jouer quand l’entraîneur aura besoin de lui. Si il fait ça, il sera un atout. S’il ne le fait pas, il deviendra une distraction indésirable."

"Je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui..."

La réponse de l’international portugais ne s’est pas faite attendre. Dans la folle interview accordée à Talk TV (diffusion mercredi et jeudi), CR7 a d’abord taclé Wayne Rooney sur sa carrière qui s’est achevée en 2021, à 35 ans. "Je ne sais pas pourquoi il me critique si méchamment... probablement parce qu'il a terminé sa carrière et que je joue toujours à haut niveau."

Le Portugais qui a le même âge que Rooney (37 ans) s’est aussi permis d’attaquer l’Anglais sur son physique. "Je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui. Ce qui est vrai...", a ajouté Ronaldo. Pas classe.