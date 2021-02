Manchester United: "Haaland? On parle souvent", reconnait Solskjaer

Le manager des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer connait bien le phénomène Erling Haaland, qu'il avait eu sous ses ordres à Molde. Le technicien norvégien a toutefois refusé de commenter un quelconque intérêt de Manchester United pour le prodige.

Erling Haaland, à l’instar de Kylian Mbappé, est déjà un grand attaquant du présent, mais aussi la star de la prochaine décennie. Depuis qu’il est arrivé au Borussia Dortmund, le prodige norvégien empile les exploits, qu'ils soient statistiques en Ligue des champions ou esthétiques en Bundesliga. Avant une sublime reprise de volée acrobatique réalisée face à Schalke 04 le week-end dernier, Haaland avait, avec un doublé autoritaire, permis au BVB de repartir de Séville avec la victoire (3-2) en huitième de finale aller de C1.

Un doublé qui élève le total de buts de Haaland en Ligue des champions à 18 réalisations en seulement 13 matches dans sa carrière (déjà huit en cinq matchs cette saison). Stratosphérique. Les clubs intéressés par son recrutement sont en revanche toujours plus nombreux à taper à la porte du Norvégien. Qu’en est-il de Manchester United, qu’il aurait pu rejoindre avant de filer en Allemagne, notamment pour y retrouver son ex-entraîneur à Molde, Ole Gunnar Solskjaer?

Solskjaer: "C'est formidable de voir le joueur qu'il est devenu"

"Je ne peux pas parler d’Erling, il appartient au Borussia Dortmund, ce serait trop irrespectueux de parler de lui, a commenté le technicien norvégien en conférence de presse, ce mercredi. Qui ne voulait pas de lui, il y a un an? Tout le monde veut prendre les meilleurs joueurs du monde, et Erling est un grand joueur. Mais nous avons bien travaillé sur le recrutement, le garçon à côté de moi (Daniel James) le prouve. Les recrues que nous avons eues depuis mon arrivée, ont toutes amélioré l’équipe."

Solskjaer ne s’est pas étendu davantage sur le sujet, mais il a tout de même confirmé qu’il était resté en contact étroit avec son ancien joueur: "Quand vous avez des jeunes joueurs sous vos ordres, vous suivez leur progression et je reste en contact avec Erling. On parle souvent. C'est formidable de voir le joueur qu'il est devenu, et je sais qu’il travaillera encore pour devenir meilleur. Mais c'est un joueur de Dortmund. Et nous lui souhaitons juste le meilleur là-bas. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve."