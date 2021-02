Schalke-Dortmund: l'incroyable reprise acrobatique du monstre Haaland

Toujours aussi impressionnant, Erling Haaland a inscrit un doublé, dont un but sublime ce samedi lors du derby entre Schalke 04 et le Borussia Dortmund (0-4), comptant pour la 22e journée de Bundesliga. Ses statistiques sont folles cette saison.

En le voyant s’envoler comme ça dans les airs, malgré son imposant gabarit, on jurerait voir Zlatan Ibrahimovic. Trois jours après sa prestation majuscule face au FC Séville (3-2), avec un doublé et une passe décisive en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Erling Haaland a encore inscrit un but incroyable ce samedi. Du génie pur, du grand art. Une preuve supplémentaire de son immense talent.

Des stats incroyables cette saison

C’est cette fois Schalke 04 qui a subi la loi du phénomène norvégien de 20 ans. A la 45e minute de jeu du derby de la Ruhr, Haaland s’est élevé pour couper un centre de Jadon Sancho, buteur trois minutes plus tôt.

D’une magnifique reprise acrobatique, l'attaquant du Borussia Dortmund a envoyé le ballon au fond des filets du pied gauche. Un tir suffisamment précis et puissant pour surprendre le portier adverse. En fin de rencontre, l'ancien joueur de Salzbourg a signé un doublé, sur un centre à ras de terre de Jude Bellingham.

Il s'agit de ses 16e t 17e buts en Bundesliga cette saison. Ses 26e et 27e en 25 matchs disputés toutes compétitions confondues. De quoi donner des idées à Kylian Mbappé? Après son doublé à Séville, Haaland avait confié avoir été motivé par le triplé réussi mardi par l’attaquant parisien face au FC Barcelone (4-1), au Camp Nou. Dans le duel à distance entre les deux nouvelles stars du football mondial, Mbappé tentera de répondre dimanche à l’occasion du choc de la 26e journée de Ligue 1 entre le PSG et Monaco.