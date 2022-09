Manchester United: "Il m'a manqué de respect direct", Martial dézingue Mourinho

Dans un entretien accordé à France Football samedi, l’attaquant de Manchester United Anthony Martial (26 ans) tacle sévèrement son ex-entraîneur José Mourinho avec qui les relations étaient très tendues. L’international français envoie aussi une banderille à son successeur Ole Gunnar Solskjaer.

Anthony Martial règle ses comptes. Si l’attaquant de Manchester United, actuellement blessé au tendon d’Achille, reste sur plusieurs saisons décevantes, ses relations avec ses différents coachs y sont peut-être pour quelque chose. Avant d’être prêté en janvier dernier au FC Séville, club avec lequel il n’a marqué qu’un but en 12 apparitions, l’attaquant de 26 ans a été dirigé, entre autres, par José Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer. Deux coachs avec qui les relations furent loin d’être idylliques.

Avec le Special One, désormais aux commandes de l’AS Roma, la brouille a débuté avec une histoire de…. numéro de maillot. "Pendant les vacances, il m’envoie un message pour me demander si je veux bien changer pour le 11, en m’expliquant que c’est super car c’est celui de la légende Ryan Giggs, raconte Anthony Martial samedi dans entretien à France Football. Je lui dis que j’éprouve le plus grand respect pour Giggs, mais je préfère garder le 9. Et quand je rentre au club, je vois mon maillot avec le 11 (le 9 étant récupéré par Ibrahimovic), l’histoire ne partait pas bien. Il m’a manqué de respect direct."

"Il parlait de moi dans la presse (...) comme avec Benzema"

Ce n’est pas tout. L’international français (30 sélections – 2 buts) garde aussi une rancœur tenace à l’égard du Portugais, notamment sur la gestion de la concurrence avant la Coupe du monde 2018, à laquelle il n’a pas participé : "Il parlait de moi dans la presse, des petites phrases, un peu comme il avait fait avec Karim Benzema au Real, poursuit l'attaquant tricolore. Il aime bien ces petits jeux, mais il sait aussi avec qui il le fait. Il sait que j’ai alors 20 ans, que si je dis quelque chose, c’est moi qui vais passer pour le jeune qui manque de respect. Donc, je n’ai rien dit, ça ne servait à rien. La saison suivante, je suis le meilleur de l’équipe en première partie de saison, il fait venir Alexis Sanchez et là je n’ai plus joué quasiment. C’est la saison du Mondial en plus, ça me coute cher à l’arrivée, d’autant que l’équipe de France a gagné. J’aurais dû y être."

"Un sentiment d’injustice" avec Solskjaer

Si Mourinho a les oreilles qui sifflent, c’est le cas aussi de son successeur Ole Gunnar Solskjaer : "J’ai régulièrement joué blessé, se souvient Martial. Les gens ne le savent pas, je ne pouvais pas accélérer durant les quatre mois qui ont suivi la saison du Covid. Le coach me dit qu’il a besoin de moi, donc je joue. Mais, vu mon jeu, si je ne peux pas accélérer, ça devient très compliqué quand même. Et je me suis fait incendier… Le coach n’a jamais pris la peine de le dire aux médias. Evidemment, je finis par me blesser pour de bon et à mon retour, terminé, je ne joue plus. Je l’ai très mal pris, j’ai eu un sentiment d’injustice, on te demande de te sacrifier pour l’équipe et derrière on t’écarte. Pour moi, c’est presque de la traitrise, c’est tout ce que je déteste." Blessé, Anthony Martial n’est apparu qu’une seule fois cette saison sous les ordres d’Erik ten Hag.