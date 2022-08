Manchester United: la grosse tuile pour Anthony Martial, avec un début de saison retardé

L'attaquant de Manchester United Anthony Martial devrait louper au moins l'entame de la saison des Red Devils contre Brighton (dimanche, 15 heures), selon The Athletic. Légèrement blessé, le Français de 26 ans arrivait pourtant en forme avant l'ouverture de la saison en Premier League.

Le co-meilleur buteur de Manchester United – avec Jadon Sancho, trois buts – lors de la préparation estivale? Ce n’est pas Marcus Rashford, et encore moins Cristiano Ronaldo, en bisbille avec son club... mais bien Anthony Martial, pourtant plus vraiment en odeur de sainteté dans le nord de l’Angleterre la saison dernière.

L’attaquant français avait même fini par être prêté pour six mois à Séville sans vraiment convaincre (12 matchs, un but). Revenu avec les dents longues à Manchester, pour tenter d’y faire à nouveau sa place, Martial a profité de ses cinq titularisations en pointe sur les six matchs de préparation des Red Devils pour se montrer performant.

L’hypothèse Ronaldo relancée?

Avec trois buts et une passe décisive à son compteur en 5 rencontres, le joueur de 26 ans semblait promis à une place de titulaire en pointe du 4-2-3-1 utilisé en préparation par Erik ten Hag, dimanche face à Brighton (15 heures) pour la première mancunienne de la saison. Le coach néerlandais aurait même été particulièrement séduit par les qualités de l'ancien de l'AS Monaco.

Mais patatras, Anthony Martial est blessé au niveau des ischios-jambiers, assure jeudi The Athletic, un pépin qui devrait l’empêcher de jouer face aux Seagulls. Un contretemps fâcheux pour le Français, dont le retour est espéré pour la deuxième journée de Premier League, à Brentford (13 août).

Cela prive dans le même temps Ten Hag d’un avant-centre dans un secteur peu dense (Rashford tient la corde désormais pour dépanner). A moins que cela ne relance l’hypothèse de voir Cristiano Ronaldo, à peine un match de préparation dans les jambes, débuter la saison avec le maillot mancunien?