Le Qatar en pole position pour le rachat de Manchester United

INFO RMC Sport - En plus du PSG, les Qataris se sont positionnés officiellement sur le rachat de Manchester United via la fondation Nine Two. Emmenée par Jassim Bin Hamad Al Thani, la fondation est prête à débourser légèrement plus de cinq milliards d’euros au total.

Le petit état gazier du Qatar, grand comme l’Ile-de-France, pourrait bientôt ajouter un monument du football européen dans son escarcelle. En plus du Paris Saint Germain, les Qataris se sont positionnés officiellement sur le rachat de Manchester United via la fondation Nine Two. Une autre proposition émanant d’INEOS est arrivée sur la table de la famille Glazer qui détient MU mais selon nos informations l’offre du Qatar a de l’avance.

>> Suivez le mercato en direct

La proposition finale du Qatar autour des 5 milliards d’euros

Les Qataris sont bien déterminés à récupérer l’actuel troisième du championnat anglais. Ils ont communiqué sur une offre de 4,5 milliards d’euros. L’architecture de cette proposition reste secrète. Selon nos informations, la fondation Nine two, emmenée par Jassim Bin Hamad Al Thani, est prête à débourser légèrement plus de 5 milliards d’euros au total. Ineos est l’autre prétendant crédible au rachat du club. L'offre du Qatar plait car le Cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani propose de soumettre une offre avec le rachat complet de la dette du club anglais et un montant disponible immédiatement sans prêt. La dette du club est estimée à un montant de 580 millions d'euros.

Pourquoi l'offre du Qatar plaît

Les parties vont aussi rencontrer les représentants de Raine Bank dans les prochaines semaines à Manchester. Après cette étape, les potentiels acheteurs vont avoir accès à la "dataroom". Ils pourront examiner l'ensemble des informations financières du club et même du groupe de Manchester. Ils auront aussi accès à l'ensemble des données juridiques, comme les contrats des joueurs en cours. Après l'étude du dossier, avec l'ensemble des chiffres, des contrats, les potentiels acheteurs devraient affiner leurs offres. Cette offre devrait être l'offre ferme.

Selon plusieurs proches du dossier, si les Glazer ont une envie de vendre, ça peut "se faire en 2 à 4 mois". Mais pour le moment les Glazer ne seraient pas tous d'accord sur l'avenir et la suite à donner à ce dossier. Le fait que deux offres soient passées au niveau supérieur montre quand même une volonté d'aller au bout du processus de vente, totale ? D'autres personnes sont aussi intéressées par le club mais pour une participation minoritaire.

Maintien de Ten Hag, mercato XXL avec quelles conséquences pour le Paris Saint-Germain ?

Le Qatar n’a pas l’habitude de faire les choses à moitié et Manchester United pourrait-être le prochain exemple si le processus de rachat va jusqu’au bout. "La candidature, en cas de succès, accordera la priorité à un investissement à long terme et durable", expliquait le communiqué de la fondation Nine two.

A Doha, les potentiels repreneurs ont pour ambition d’en faire le plus grand club du monde, sans changer ce qui fonctionne pour autant. A date, il n’est pas question par exemple de se séparer d’Erik Ten Hag dont le travail est apprécié. En revanche l’idée de recruter un joueur majeur par ligne fait son chemin. Quelles conséquences pour le Paris Saint-Germain ? Sur le papier, l'offre réalisée via la Fondation Nine Two, est complètement différente juridiquement de QSI, actionnaire du PSG.

L'UEFA devrait quand même s'intéresser de près à ce dossier en fin de saison si la vente avec les qataris se finalise. Néanmoins, il pourrait y avoir une rivalité entre les deux clubs sur le marché des transferts. Si Manchester United est dirigé par des Qataris, il sera intéressant de voir comment les dossiers sont arbitrés.