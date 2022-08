Manchester United: la drôle de punition infligée par ten Hag après la déroute à Brentford

Au lendemain de la défaite à Brentford (4-0), les joueurs de Manchester United ont été convoqués à leur centre d'entraînement, pour une séance d'entraînement qui ressemblait à une punition. Erik ten Hag a notamment demandé à ses joueurs de parcourir exactement 13,8 kilomètres.

Manchester United vit un début de saison cauchemardesque. En deux matchs de Premier League, les Red Devils ont connu autant de défaites avec d'abord un revers à Old Trafford face à Brighton (2-1). Puis, une énorme gifle samedi en déplacement à Brentford (4-0). Intronisé en tant que manager cet été, Erik ten Hag a puni ses joueurs au lendemain de la déroute.

Les joueurs ont couru 13,8 kilomètres

Selon Sky Sports, Erik ten Hag a demandé à ses joueurs de courir 13,8 kilomètres. Soit la distance manquante entre les deux équipes samedi. Les joueurs de Brentford avaient parcouru au total 109,4 kilomètres, contre 95,6 par ceux de Manchester United. L'équipe mancunienne devait initialement se reposer avant qu'une séance d'entraînement ne soit décidée.

Le technicien néerlandais n'a pas manqué d'afficher sa colère dimanche, au centre d'entraînement de Carrington. "J'ai demandé aux joueurs de jouer avec conviction et de prendre des responsabilités, ils ne l'ont pas fait, avait fustigé ten Hag à l'issue de la rencontre. Le manager est le principal responsable et je l'assume, mais je dois leur donner de la confiance et ils doivent aussi l'obtenir par eux-mêmes."

Manchester United a désormais une semaine pour préparer son troisième rendez-vous de la saison, avec la réception de Liverpool le 22 août. Quelques jours plus tard, le 27, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers joueront sur le terrain de Southampton, avant des affiches contre Leicester et Arsenal.