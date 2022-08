Manchester United menace de rompre le contrat de Ronaldo s’il ne change pas d’attitude

Selon Sky Sports, Manchester United envisagerait de mettre fin au contrat de Cristiano Ronaldo, qui court jusqu’à l’été prochain, si l’attaquant portugais ne modifie pas son comportement. En cause, notamment, son attitude lors de la claque reçue par les Red Devils à Brentford, samedi en Premier League (4-0).

Il n’a pas caché son agacement. Son exaspération même. Cristiano Ronaldo est apparu particulièrement irrité par la défaite de Manchester United à Brentford, samedi, lors de la deuxième journée de Premier League. Sur la pelouse du Gtech Community Stadium, au sud-ouest de Londres, les Red Devils ont vécu un véritable cauchemar. Après une bourde de David De Gea d’entrée, ils ont encaissé quatre buts en un peu plus d’une demi-heure. Pour finalement s’incliner 4-0, sous le regard dépité de leur entraîneur Erik ten Hag.

Un scénario qui n’a pas du tout plus à CR7, passablement agacé au moment de regagner les vestiaires. Sauf que l’attitude du quintuple Ballon d’or n’aurait pas non plus été appréciée en haut lieu. Selon Sky Sports, la direction de Manchester United souhaiterait même que l’attaquant portugais revoit son comportement. Sous peine de résilier son contrat, qui court jusqu’à l’été prochain.

Ronaldo a envie de jouer la Ligue des champions

Revenu en grand pompe l’an passé, après s’être libéré de son engagement avec la Juventus, Ronaldo s’est montré au niveau la saison passée (24 buts et 3 passes décisive en 39 apparitions, toutes compétitions confondues). Mais MU a terminé à la sixième place du championnat, sans parvenir à se qualifier pour la Ligue des champions. Une situation qui a poussé la star de 37 ans à se chercher un nouveau challenge durant ce mercato. En vain, pour l’instant.

Après avoir manqué la préparation estivale pour "raisons familiales", Cristiano est entré en jeu lors du revers face à Brighton, le week-end dernier, en ouverture de la PL (1-2). Avec deux défaites en deux sorties, les Red Devils occupent actuellement la dernière place du classement en Angleterre. Et leur leader lusitanien se retrouve dans une situation nettement moins confortable que prévu.