Premier League: le coup de pression des supporters de Manchester United à la direction

Au lendemain de l'humiliation subie par Manchester United sur la pelouse de Brentford (4-0), un groupe de supporters des Red Devils a demandé au club de prendre des mesures fortes afin de sortir de la crise.

Les temps sont durs à Manchester United. Giflés par Brentford samedi lors de la deuxième journée de Premier League (4-0), les joueurs d'Erik Ten Hag sont bons derniers du championnat et manquent cruellement de confiance. La piètre prestation de Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers n'a d'ailleurs pas du tout plu aux fans mancuniens, notamment ceux du "Manchester United Supporters Trust", qui ont publié un communiqué cinglant pour exprimé leur colère.

"Normalement, nous ne commentons pas les matchs, mais les moments extraordinaires appellent une approche différente. Ce dont nous avons été témoins ce soir (samedi) est une gêne - non, une humiliation - pour les fans de Manchester United. Et pourtant, à bien des égards, ce n'était pas une surprise. Cela ressemble à l'aboutissement d'une orientation à long terme", écrit le MUST dans un communiqué.

La direction, le principal responsable

Pourtant, les joueurs et le staff de Manchester United sont relativement épargnés, puisque le MUST a désigné le principal coupable: la famille Glazer. "MUST tient les propriétaires du club pour les premiers responsables de ce nouveau coup bas dans notre décennie de déclin. Sir Alex a masqué les fissures, mais depuis 2013, les conséquences de nos propriétaires sont évidentes. Au nom des fans de Manchester United partout dans le monde, nous exigeons un changement urgent et radical, indique le groupe de supporters. Et nous, en tant que fans - nous tous - devons rester unis. L'unité des fans, avec une seule voix visant les propriétaires et le club, est nécessaire plus que jamais en ce moment."

Au lendemain du cauchemar face aux Bees, Erik Ten Hag a décidé de sévir, en convoquant son groupe au centre d'entraînement de Carrighton ce dimanche, alors qu'une journée de repos était initialement prévue. "J'ai demandé aux joueurs de jouer avec conviction et de prendre des responsabilités, ils ne l'ont pas fait, s’était insurgé le coach à l'issue de la rencontre. Le manager est le principal responsable et je l'assume, mais je dois leur donner de la confiance et ils doivent aussi l'obtenir par eux-mêmes."