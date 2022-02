Manchester United: la réponse cinglante de Lingard à Rangnick sur ses jours de repos

Sur son compte Twitter ce jeudi, Jesse Lingard a répondu à son entraîneur Ralf Rangnick, qui avait affirmé quelques heures plus tôt que le milieu offensif avait demandé à prendre quelques jours de repos. Retenu par Manchester United lors du dernier mercato, l'international anglais se dit prêt à jouer.

Jesse Lingard dément la version de Ralf Rangnick. Selon le technicien de Manchester United, le milieu offensif aurait demandé à son club de pouvoir prendre quelques jours de repos, jusqu'à lundi, après le dénouement du mercato hivernal. Courtisé par Newcastle, l'international anglais a finalement été bloqué par les Red Devils.

Après l'affaire Mason Greenwood, accusé de viol et d'agression sexuelle, Manchester United a retenu Jesse Lingard, qui possède le même profil. Pourtant, désireux d'obtenir plus de temps de jeu, Lingard avait obtenu un bon de sortie de la part de Rangnick mais les derniers événements ont changé le cours des choses, avec Greenwood suspendu jusqu'à nouvel ordre.

"Le club m'a conseillé de m'absenter"

"Il m'a demandé, ainsi qu'au club, si nous pouvions lui accorder quelques jours de repos juste pour éclaircir son esprit, a commenté jeudi Rangnick en conférence de presse, à propos de Lingard. Il sera de retour dans le groupe lundi prochain à l'entraînement, pour faire à nouveau partie de l'équipe première."

Quelques heures plus tard, Jesse Lingard a tenu à apporter sa vision des choses. "Le club m'a conseillé de m'absenter pour des raisons personnelles, a indiqué le milieu offensif. Mais mon état d'esprit est clair et je serai toujours professionnel lorsqu'on m'appellera et je donnerai 100%."

Voilà qui vient clarifier la situation pour les fans, même si l'affaire ressemble désormais à un léger imbroglio avec deux versions différentes. En principe, Jesse Lingard ne devrait pas être dans le groupe ce vendredi pour la rencontre de FA Cup face à Middlesbrough.