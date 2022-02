Manchester United: l'affaire Greenwood a eu des conséquences pour Lingard

Confronté lors des derniers jours du mercato à l'affaire Mason Greenwood, Manchester United a retenu Jesse Lingard, qui évolue au même poste, alors qu'il avait un bon de sortie. En conférence de presse ce jeudi, Ralf Rangnick a admis aussi que la suspension du milieu offensif affecte forcément son groupe.

L'affaire liée à Mason Greenwood aura eu des conséquences sur les derniers jours du mercato hivernal de Manchester United. Accusé de viol et d'agression sexuelle, l'attaquant a été mis à l'écart jusqu'à nouvel ordre par les Red Devils, interdit depuis plusieurs jours de s'entraîner avec l'équipe première.

Courtisé par Newcastle lors du dernier mercato, Jesse Lingard est finalement resté au sein de l'effectif de Manchester United. "J'ai eu une conversation avec lui il y a 10 jours, a indiqué Ralf Rangnick en conférence de presse ce jeudi. Je pouvais parfaitement comprendre pourquoi il souhaitait partir puisqu'il voulait avoir du temps de jeu pour son avenir, avec la Coupe du monde en tête. Je lui ai dit à l'époque que s'il trouvait un club avec lequel il aimerait jouer et que si les deux clubs trouvaient une solution, alors on lui aurait permis de partir."

Lingard a pris des jours de congés

Mason Greenwood, qui a participé à 24 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de saison, a été arrêté le 30 janvier, en fin de mercato. "Evidemment, avec tous les événements des derniers jours, les choses ont un peu changé, a admis Rangnick alors que Lingard est resté au club. D'un autre côté, nous n'avions pas non plus d'accord avec un autre club et nous avons dû prendre une décision finale. Nous avons décidé de garder Jesse jusqu'à la fin de la saison."

Pour autant, Jesse Lingard ne devrait pas être disponible ces prochains jours, lui qui a joué 14 matchs depuis le début de l'exercice en cours. "Il m'a demandé, ainsi qu'au club, si nous pouvions lui accorder quelques jours de congés juste pour éclaircir son esprit, a commenté le technicien de Manchester United. Il sera de retour dans le groupe lundi prochain à l'entraînement, pour faire à nouveau partie de l'équipe première."

Lingard loupera par conséquent l'affiche de FA Cup vendredi contre Middlesbrough. Et si les entraînements se sont déroulés normalement la semaine dernière, l'arrestation de Greenwood a forcément eu des conséquences sur la vie du groupe. "Je suppose que c'était un sujet au sein du vestiaire mais ce sont tous des êtres humains et Mason faisait partie du groupe", a sobrement réagi Rangnick, qui veut maintenant avoir pleinement la tête au sportif.