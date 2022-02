Manchester United: la réponse de Rashford aux rumeurs sur Ronaldo dans le vestiaire

En gagnant mardi en Premier League contre Brighton (2-0), Manchester United s’est offert un bol d’air frais. Malgré ce succès, des rumeurs évoquant une division entre les Anglais du club et Cristiano Ronaldo ont commencé à surgir. Sur les réseaux sociaux, Marcus Rashford a réagi à cela.

Gérer un effectif rempli de stars peut ne pas être évident. Malgré un recrutement très ambitieux, Manchester United semble avoir dû mal à refléter les qualités de ses joueurs sur le terrain. Quatrièmes en Premier League, les Reds Devils étaient pressentis en début de saison pour être une équipe capable de lutter pour le titre en Premier League.

D’autant que le retour de Cristiano Ronaldo l’été dernier avait déchaîné les passions. Mais cette semaine, des rumeurs évoquant une division entre les internationaux anglais et le Portugais ont émergé. Ce dernier voudrait diriger le vestiaire, ce qui ne serait pas du goût des premiers cités.

Face à l’ampleur de la rumeur, Marcus Rashford a réagi sur les réseaux sociaux en dénonçant une volonté de diviser: "Est-ce qu’on invente au fur et à mesure maintenant ? S’il vous plaît, arrêtez de chercher des divisions."

La résurrection de Ronaldo ?

Un démenti qui tombe au moment où les Mancuniens ont retrouvé de la confiance contre Brighton. Muet depuis six matchs, Ronaldo a même mis fin à sa disette en ouvrant la marque pour les siens. Une performance relevée par le coach Ralf Rangnick: "Energiquement, il essayait toujours d’aider ses coéquipiers, c’était certainement sa meilleure performance, et un but très important pour nous."

Symbole de cette délivrance pour lui, le Portugais a publié un message fort sur Instagram: "Personne n’abandonne et il n’y a qu’un seul moyen de se remettre sur les rails : le travail acharné, le travail d’équipe, le travail sérieux. Tout le reste n’est que du bruit. Allez les Reds Devils !"