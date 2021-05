Manchester United: le coup de gueule de Solskjaer sur le calendrier infernal

Impuissant face au programme gargantuesque qui attend Manchester United d'ici la fin du mois, Ole Gunnar Solskjaer s'agace contre ceux qui façonnent les calendriers, "des gens en costume qui n’ont jamais joué au foot et qui ne comprennent pas de quoi il s’agit".

Trois matchs de championnat en cinq jours. C’est le menu pour le moins copieux qui attend Manchester United. Avec d’abord un déplacement dimanche du côté d’Aston Villa (15h05), puis la réception de Leicester mardi (19h), avant le choc contre Liverpool (21h15) jeudi. Ce calendrier infernal est dû en grande partie au report du match entre les Red Devils et les Reds. Initialement prévu dimanche dernier, il n’a pas pu se tenir en raison de l'envahissement d'Old Trafford par des supporters mancuniens protestant contre les propriétaires américains de leur club. Ils se sont rassemblés par milliers pour manifester contre les Glazer, encore un peu plus détestés par les fans après avoir décidé de rejoindre un temps le projet de Super League dissidente.

Six matchs entre le 9 et 26 mai

La Premier League a donc décidé de reprogrammer cette affiche le 13 mai. Ce qui agace sérieusement Ole Gunnar Solskjaer. "Je n’avais jamais vu un tel calendrier dans le football moderne", a pesté le technicien ce vendredi en conférence de presse, convaincu que ce calendrier a été façonné par "des gens en costume, assis derrière des bureaux, qui n’ont jamais joué au foot et qui ne comprennent pas de quoi il s’agit". Après avoir défié Liverpool, son équipe aura cinq petits jours pour souffler : elle défiera le mardi 18 mai Fulham, puis bouclera la saison de Premier League sur la pelouse de Wolverhampton le dimanche 23 mai. Avant sa finale de Ligue Europa trois jours plus tard face à Villarreal en Pologne (sur RMC Sport). Autrement dit, entre le 9 et 26 mai, Paul Pogba et ses partenaires vont disputer six matchs. Rien que ça.

"Je ne peux pas faire jouer toutes les minutes à tout le monde. Deux matchs en trois jours, c'est difficile mais vous pouvez l'accepter, nous le faisons à Noël. Deux matchs en trois jours, après une longue saison, avec tous les matchs que nous avons eus, c’est difficile. Trois matchs en cinq jours, c’est très, très difficile, presque impossible. Je ne suis pas ici à bouder mais je dis juste que certains ne comprennent pas le caractère physique de la Premier League, c'est la meilleure ligue du monde", a insisté Solskjaer. Actuel deuxième de son championnat avec neuf points d’avance sur la cinquième place occupée par West Ham, Manchester United est virtuellement qualifié pour la prochaine phase de groupes de la Ligue des champions. A noter que le vainqueur de la Ligue Europa se qualifie directement pour la C1.

