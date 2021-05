Premier League: nouvelle date pour Manchester United-Liverpool, reporté à cause de fans en colère,

Initialement prévu dimanche, le match de la 34e journée de Premier League entre Manchester United et Liverpool a été reporté après l'envahissement d'Old Trafford par des supporters. Il se tiendra le 13 mai.

Rendez-vous le jeudi 13 mai (21h15) pour suivre le choc entre Manchester United et Liverpool, sur RMC Sport. C’est à cette date que cette rencontre comptant pour la 34e journée de Premier League a été reprogrammée. Elle devait se tenir dimanche à Old Trafford mais a dû être reportée en raison de l'envahissement du stade par des supporters protestant contre les propriétaires américains du club. En début d'après-midi, ils s’étaient rassemblés par milliers pour manifester contre la famille Glazer, les très impopulaires dirigeants des Red Devils.

Un calendrier chargé pour les Red Devils

Détestés par une bonne partie du public, depuis le rachat du club en 2005, les Glazer ont commis une nouvelle erreur aux yeux des fans en rejoignant il y a deux semaines le projet de Super League européenne dissidente. Ils se sont rapidement retirés avec tous les clubs anglais, présentant des excuses dans une lettre ouverte, mais cela n'a pas suffi à calmer les supporters. Dimanche, certains ont donc pénétré dans l'enceinte du stade pour aller sur la pelouse et dans les gradins.

Avec ce report, les joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer vont être confrontés à un calendrier pour le moins chargé. Opposés jeudi à l’AS Rome en demi-finale retour de la Ligue Europa, ils auront ensuite cinq matchs à jouer pour terminer la saison de Premier League : le 9 mai (Aston Villa), le 11 (Leicester), le 13 (Liverpool), le 18 (Fulham) et le 23 (Wolverhampton). Sans oublier une possible finale de Ligue Europa le 26 mai. Les Reds, eux, s’apprêtent à défier Southampton (8 mai), Manchester United (13/05), West Bromwich (16/05), Burnley (19/05) et enfin Crystal Palace (23/05) en championnat.

