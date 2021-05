Manchester United: peiné par l’envahissement d’Old Trafford, Solskjaer tacle les supporters

Ole Gunnar Solskjaer a critiqué la manière dont les supporters ont agi pour exprimer leur colère dimanche dernier, en envahissant Old Trafford par la force.

Quand la colère des fans de Manchester United déborde, il y a des conséquences, et des victimes, parfois innocentes. L'envahissement d'Old Trafford a choqué la planète football et ému au club, provoquant dimanche le report de l'affiche de Premier League Manchester United-Liverpool.

Des centaines de supporters ont investi le "Théâtre des rêves" dimanche après-midi, au cri de "Nous voulons le départ des Glazer", la richissime famille de Floride qui a pris le contrôle des Red Devils en 2005. Ces manifestations sont le résultat d'une rancœur tenace des supporters à l'égard des propriétaires. Le projet de Super League dissidente a poussé à bout des fans qui avaient déjà manifesté deux fois les jours précédents.

Solskjaer: "Tout le monde a le droit de manifester, mais..."

Pour autant, Ole Gunnar Solskjaer, le manager des Red Devils, ne comprend pas que certains en soient venus à de telles extrémités: "C’était un jour difficile pour nous, a-t-il confié mercredi. Nous voulions jouer, nous voulions battre Liverpool pour les supporters. Notre travail est de faire de bonnes performances, de bons résultats, c’est mon objectif et celui des joueurs. Comme je l’ai dit avant le match, nous devons les écouter. Tout le monde a le droit de manifester, mais cela doit se faire de manière civilisée et pacifique. Malheureusement, lorsque vous entrez par effraction, lorsque des policiers sont marqués à vie (deux agents de police ont été blessés lors d'affrontements), cela va trop loin. Désormais, c’est une affaire confiée à la police. Il ne s’agit plus de montrer ses opinions."

Manchester United se déplace à Rome jeudi, avec le ticket pour la finale de Ligue Europa, prévue à Gdansk, presque acquis. Les Red Devils débuteront au Stadio Olimpico avec quatre buts d'avance, forts de la déculottée (6-2) infligée aux Romains à l'aller à Old Trafford.Et après deux saisons et demie sur le banc mancunien sans remporter de titre, Ole Gunnar Solskjaer tiendra avec cette finale quasi-acquise sa première occasion de garnir son palmarès d'entraîneur à MU.