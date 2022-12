Premier League: sanctionné par ten Hag, Rashford offre la victoire à Manchester United en sortie de banc

Laissé sur le banc au coup d’envoi du match contre Wolverhampton pour des raisons disciplinaires, Marcus Rashford est entré à la pause alors que le score était encore de 0-0. L'attaquant anglais a offert la victoire à Manchester United en marquant à la 76e minute.

Sur le banc des remplaçants au coup d’envoi pour des raisons disciplinaires, Marcus Rashford a fait basculer le match en faveur de Manchester United après être entré en jeu à la pause. Alors que le score était toujours nul et vierge sur la pelouse de Wolverhampton, le jeune Alejandro Garnacho a cédé sa place à Marcus Rashford. L’international anglais (51 élections – 15 buts) a immédiatement apporté plus de danger sur son côté gauche. Alors que le match entrait dans le dernier quart d’heure, il a inscrit l’unique but du match, après un relais avec Bruno Fernandes, pour offrir la victoire aux Reds Devils (1-0).

"Il était brillant, il était vif et il a marqué un but pour donner la victoire. Tout le monde doit respecter les règles et si vous réagissez comme ça, c'est la bonne réponse", a salué ten Hag après le match.

Interrogé sur le choix surprenant de laisser Rashford sur le banc des remplaçants, Erik ten Hag n’était pas entré dans les détails avant la rencontre, s’en tenant à une version évasive. Au micro de BT Sport, le coach de Manchester United avait simplement indiqué que cette non-titularisation était liée à des raisons "disciplinaires internes". "Ce sont nos règles. Il est en très bonne forme et personne ne peut jouer tous les matchs", s’était contenté de préciser le technicien néerlandais.

Rashford a expliqué son erreur

Après avoir offert la victoire à son équipe, Marcus Rashford s’est arrêté au micro de BT Sport. Il a révélé les raisons de sa mise à l’écart du onze au coup d’envoi. Il était tout simplement en retard à la causerie d’avant-match, car il s’est réveillé tard.

"J'étais un peu en retard pour une réunion. J'ai dormi, j'ai trop dormi. Cela peut arriver, a t’il avoué. Ce sont les règles de l'équipe et je pense que c'est une erreur qui peut arriver. Je suis évidemment déçu de ne pas avoir débuté, mais je comprends la décision. Je suis heureux que nous ayons quand même réussi à gagner le match. Je pense que nous pouvons tirer un trait là-dessus et passer à autre chose."

Les coéquipiers de Marcus Rashford ne semblent en tous cas pas lui en tenir rigueur. Luke Shaw a dressé un portrait très élogieux de son coéquipier en club et en sélection. "Quand vous avez quelqu'un comme Marcus Rashford qui entre, vous savez qu'un but arrive. Il est dans une très bonne voie en ce moment, vraiment positif et vraiment heureux. Il est de classe mondiale et peut être l'un des meilleurs au monde s'il continue."