Manchester United: le saut énorme d'Elanga à l'entraînement

Alors que le nouveau coach des Red Devils, Erik ten Hag, a pris les rênes de ses premiers entraînements cette semaine, l'un de ses joueurs a marqué les esprits. Lors d'un exercice de saut en hauteur, le jeune attaquant suédois Anthony Elanga a montré ses qualités en tutoyant même un record.

Toutes les occasions sont bonnes pour se montrer sous son meilleur jour, surtout lorsqu'un nouveau coach arrive en poste. Et cela, Anthony Elanga l'a bien compris. Le jeune attaquant de Manchester United (20 ans), qui a inscrit son premier but avec la sélection suédoise début juin, compte bien marquer les esprits d'Erik ten Hag.

Un saut monstrueux qui tutoie les sommets

Et le nouveau coach des Red Devils a pu apprécier les qualités de détente et d'explosivité de son attaquant dès les premiers jours de cette pré-saison. Lors d'un exercice de saut en hauteur, consistant à sauter le plus de boîtes possibles à la verticale, Elanga a établi un nouveau record personnel en franchissant la barre des 63 pouces - environ 160 centimètres. Pas si loin de Chris Spell, recordman américain du "standing box jump" avec ses 67 pouces (170 centimètres).

>> Le saut d'Elanga en vidéo

Anthony Elanga. © Capture d'écran TikTok

Le Suédois n'a pas manqué d'immortaliser sa performance pour la diffuser sur ses réseaux sociaux, notamment sur la plateforme TikTok.

Avec 27 apparitions la saison dernière, Elanga a prouvé qu'il avait de l'appétit et pouvait s'inscrire sur le front de l'attaque mancunienne, marquant notamment lors d'un affrontement en 8es de finale de Ligue des champions avec l'Atlético Madrid (1-1). Celui qui a disputé son premier match en professionnel en mai 2021 avec Ole Gunnar Solskjaer, pour ensuite être confirmé par Ralf Rangnick - son contrat a été prolongé jusqu'en 2026 en fin d'année dernière - sait qu'il va devoir de nouveau batailler face aux Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford ou encore Jadon Sancho.

"Si vous voulez devenir le meilleur, vous devez rivaliser avec les meilleurs"

Mais sur le site officiel du club fin mai, il affirmait ne pas craindre cette concurrence très élevée : "La compétition est saine, surtout dans l'environnement dans lequel je me trouve. J'ai l'impression que tout le monde se pousse et ça se voit, même à l'entraînement. La compétition est quelque chose dont vous avez besoin dans une grande équipe comme Manchester United. Si vous voulez devenir le meilleur, vous devez rivaliser avec les meilleurs."

Quoi qu'il en soit, au niveau de la détente verticale, le numéro 36 des Red Devils a, en effet, de solides atouts à faire valoir.