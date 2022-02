Atlético-Manchester United: le "rêve" du jeune Elanga, sauveur des Red Devils

Anthony Elanga (19 ans) s’est mué en sauveur de Manchester United en égalisant sur le terrain de l’Atlético de Madrid (1-1), mercredi en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Un rêve pour le jeune Suédois, au club depuis huit ans.

Son souvenir est un peu confus mais Anthony Elanga pense qu’il s’agissait de son premier ballon du match. Entré en jeu à la 75e minute, le jeune attaquant Suédois a converti ce ballon en but cinq minutes plus tard, mercredi lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et Manchester United (1-1). Parfaitement lancé par Bruno Fernandes, il a trompé Jan Oblak d’une frappe croisée.

"C'est un rêve devenu réalité", a savouré l’attaquant de 19 ans, qui est devenu le plus jeune buteur de Manchester United lors d’un match de phase finale de la Ligue des champions. "J'ai rêvé de moments comme celui-ci, marquer en Ligue des champions contre les meilleures équipes européennes comme l'Atletico Madrid. Je pense aussi que c'était mon premier ballon." Il en avait touché un autre avant sur une remise de Raphaël Varane. Mais il se rappellera de sa deuxième touche pour toujours.

"Le coach m'a dit de faire peur aux défenseurs"

"Je vous ai dit à quel point je suis calme et cool, poursuit-il. Chaque fois que j'en ai l'occasion, je veux remercier le manager et donner 150% à chaque fois que j'entre sur le terrain. Je veux être le meilleur joueur sur le terrain et j'apprécie le patron. Il m'a dit de faire peur aux défenseurs et de courir derrière et quand j'aurais l'occasion de le saisir."

Cela a fonctionné avec cette réalisation qui permet aux Red Devils, largement dominés, de conserver toutes leurs chances pour le tour suivant. Arrivé au centre de formation du club en 2014 en provenance de Malmö, Elanga bénéficie de la confiance de Ralf Rangnick qui lui accorde un temps de jeu important depuis sa nomination fin novembre. Le week-end dernier, il a marqué son deuxième but en Premier League face à Leeds (4-2).

Rangnick l'adore

"Il joue comme si pour lui un rêve était devenu réalité, a déclaré Rangnick à l’issue du match. C'est juste de la joie et du plaisir à le voir jouer, et j'aimerais que quelques autres joueurs le prennent comme exemple - presque un modèle, je dirais. Pas parce qu'il fait tout correctement, mais il s'amuse simplement sur le terrain."