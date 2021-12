Manchester United: Lindelöf sorti pour des problèmes respiratoires face à Norwich

Opposé à Norwich samedi lors de la 16e journée de Premier League, Manchester United s'est imposé (1-0) grâce à Cristiano Ronaldo. Mais les Red Devils se sont inquiétés pour leur défenseur Victor Lindelöf, sorti par précaution en raison de problèmes respiratoires survenus durant la partie.

Titulaire en défense centrale ce samedi, lors du déplacement de Manchester United sur la pelouse de Norwich, Victor Lindelöf a été contraint de céder sa place à la 74e minute. Le joueur suédois, aligné au côté de Harry Maguire en charnière centrale, avait du mal à respirer et a été sorti par précaution.

"Sa fréquence cardiaque était plus élevée"

Eric Bailly a remplacé Victor Lindelöf, alors que dans la foulée Cristiano Ronaldo a donné la victoire à son équipe (1-0), marquant sur penalty. "Nous l'avons fait examiner par le médecin. Jusqu'à présent, tout semble aller bien mais il paraît toujours un peu choqué. J'espère qu'il sera en forme pour jouer le match de mardi contre Brentford. Je suppose qu'il a eu une collision avec un autre joueur et qu'il ne pouvait pas respirer, a tenté d'expliquer Ralf Rangnick, manager des Red Devils jusqu'à la fin de saison. Sa fréquence cardiaque était plus élevée que la normale et nous avons donc dû le remplacer."

En conférence de presse d'après-match, David De Gea a effectué un parallèle avec les exemples récents de Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque lors du dernier Euro, et de Sergio Agüero, qui n'est plus apparu sur les terrains depuis qu'il a connu des douleurs à la poitrine au cours d'un match en octobre dernier. "C'est difficile de voir votre coéquipier comme ça, il valait mieux le remplacer, a réagi le gardien espagnol. Dans ces moments-là, le football n'a pas d'importance, la vie passe avant tout. J'espère qu'il va bien."

A Manchester United depuis l'été 2017, Victor Lindelöf a disputé 18 matchs depuis le début de saison, toutes compétitions confondues. Ces dernières semaines, le joueur de 27 ans a enchaîné les matchs en l'absence de Raphaël Varane, blessé depuis début novembre. Cinquième de Premier League après son dernier succès, Manchester United enchaînera deux matchs cette semaine, avec un déplacement à Brentford mardi, avant la réception de Brighton samedi.