Premier League: Ronaldo sauve Manchester, Rangnick relance United

Cristiano Ronaldo a marqué sur penalty l’unique but de la victoire de Manchester United à Norwich (0-1) ce samedi lors de la 16e journée de Premier League. Les Red Devils se replacent dans la course à la Ligue des champions.

Accroché en Ligue des champions par les Young Boys (1-1) dans un match sans enjeu, Manchester United a poursuivi son redressement ce samedi lors de la 16e journée de Premier League en s’imposant face à Norwich (0-1). Contrairement au match européen contre Berne, Ralf Rangnick a aligné son équipe-type et ses stars. C’est simple, le technicien allemand a bouleversé son onze départ avec onze changements par rapport à la rencontre en C1.

Frais mais peut-être moins dans le rythme après la pause du milieu de semaine, les partenaires de Cristiano Ronaldo et Marcus Rashford, associés en attaque dans un 4-2-2-2 surprenant, ont mis un peu de temps avant de rentrer dans cette rencontre face aux Canaries mais ont fini par l’emporter sur un penalty du quintuple Ballon d’or.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport

Une domination longtemps stérile

Dominateurs pendant le premier acte avec 58% de possession et quatre tirs cadrés, les Red Devils n’ont pourtant pas réussi à trouver la faille face à la pire défense de Premier League (31 buts encaissés après 15 journées).

Malgré la belle activité du duo Fernandes-Sancho sur les ailes, le déchet du Portugais et de l’Anglais ont terni leur prestation et longtemps empêché Manchester United de prendre les devants. Et sur l’une des rares offensives de Norwich, Teemu Pukki a forcé David De Gea à sortir une claquette fantastique au retour des vestiaires (0-0, 57e).

Ronaldo évite le pire sur penalty

Accroché par le col, littéralement, par Max Aarons, Cristiano Ronaldo a obtenu un penalty logique à l’entame du dernier quart d’heure. Sans aucune hésitation, le Portugais s’est emparé du ballon et a marqué son 13e but de la saison, le 7e en Premier League, d’un contre-pied parfait face à Tim Krul. (0-1, 75e).

Derrière, deux nouvelles parades déterminantes de David De Gea a évité d’être repris et Manchester United a enchaîné un deuxième succès consécutif en championnat, malgré un énorme raté de CR7 dans les derniers instants du match. Toujours aussi poussif à la finition, le club mancunien a encore assuré l’essentiel avec cette victoire et Ralf Rangnick reste invaincu sur le banc de la formation anglaise.

Mieux, à la faveur de ce beau résultat décroché à Carrow Road, Manchester United double Arsenal. Malgré le carton des Gunners contre Southampton (3-0) plus tôt dans la journée, les Red Devils retrouvent le top 5 et reviennent à hauteur de West Ham (27 points) pour la quatrième place synonyme d’accessit en Ligue des champions. Un retour en grâce qui ne demande qu’à être confirmé dans les prochaines semaines face à Brentford, Brighton.