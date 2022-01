Manchester United: Lindelöf, victime d'un cambriolage traumatisant, ne jouera pas samedi

La maison de Victor Lindelöf a été cambriolée mercredi alors qu'il disputait un match de Premier League avec son club. Sa femme et leurs deux enfants étaient présents au moment des faits. Le défenseur de Manchester United va rester auprès d'eux ce week-end.

Victor Lindelöf n'était pas présent à l'entraînement de Manchester United ce vendredi. Et il ne sera pas non plus là samedi pour la réception de West Ham en championnat. Ses dirigeants et son entraîneur Ralf Rangnick ont décidé de lui accorder un peu de repos après ce qu'a vécu sa famille cette semaine. Mercredi soir, alors qu'il était titulaire avec les Red Devils contre Brentford (3-1), le défenseur central a été victime d'un cambriolage.

Si lui n'était pas présent au moment des faits, sa femme se trouvait à leur domicile. Elle est heureusement parvenue à se cacher dans une pièce avec leurs enfants. "Nous allons bien au vu des circonstances, mais ce fut évidemment un moment traumatisant et effrayant pour moi et mes enfants. Nous sommes maintenant en Suède pour passer du temps en famille", a commenté sur Instagram Maja Nilsson Lindelöf, la compagne de l'international suédois.

Lindelöf va rester auprès de sa famille

Rangnick s'est depuis entretenu avec son joueur. "Je lui ai longuement parlé lors de notre vol de retour, puis ce matin. Nous avons échangé pendant environ 20-25 minutes. Il m'a dit ce qui s'était réellement passé. C'est vraiment un événement traumatisant, surtout pour sa femme et leur fils de trois ans (le couple a aussi un bébé, ndlr). Il m'a dit qu'il ne voulait pas laisser sa femme et sa famille seuls, ce que je comprends parfaitement étant moi-même père de deux enfants. Nous avons convenu qu'il ne s'entraînerait pas aujourd'hui et qu'il ne serait pas là demain pour le match", a indiqué ce vendredi l'entraîneur allemand.

Dans un communiqué, Manchester United a encouragé toute personne ayant potentiellement des informations au sujet de ce cambriolage à contacter la police. Lindelöf est le deuxième joueur évoluant à Manchester à être cambriolé en peu de temps. Fin décembre, le défenseur de City Joao Cancelo avait révélé avoir été agressé par quatre cambrioleurs au cours d'un violent home jacking.