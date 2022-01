Manchester United: Ronaldo perdra des millions en cas de non-qualification pour la Ligue des champions

Revenu à Manchester United pendant le mercato estival, Cristiano Ronaldo y a trouvé un club en difficulté et qui peine à s’installer dans le Top 4 de Premier League. En cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des champions, le Portugais pourrait perdre 25% de son salaire.

Cristiano Ronaldo va-t-il finir par payer très cher son choix du cœur? Annoncé à City pendant les derniers jours du mercato estival, le Portugais a finalement décidé de retourner à Manchester United. Douze ans après son départ vers le Real Madrid en 2009, l’un des chouchous d’Old Trafford rentrait à la maison pour y retrouver les sommets de la Premier League.

Un peu moins de six mois plus tard et malgré les 14 buts en 23 apparitions du Portugais toutes compétitions confondues, les Red Devils sont seulement septièmes en championnat et déjà largués pour le titre avec 21 points de retard sur les Citizens de Pep Guardiola. Pire pour CR7, en cas de non qualification pour la prochaine Ligue des champions, il subirait une importance baisse de salaire. Un manque à gagner de l’ordre de 25% de ses émoluments selon les informations de The Athletic.

>> La Premier League est à suivre en direct sur RMC Sport

Une potentielle perte de 5,5M€ pour CR7

En revenant à Manchester United pendant l’été, Cristiano Ronaldo a accepté de baisser ses prétentions et de toucher moins qu’à la Juventus. A bientôt 37 ans, il les fêtera le 5 février prochain, l’attaquant empoche environ 460.000 euros par semaine soit près de 22 millions d’euros par saison.

Mais en raison d’une clause inclue dans son contrat avec le club mancunien, le numéro 7 des Red Devils verrait son salaire chuter à 345.000 euros par semaine sans Ligue des champions.

Sur la saison 2022-2023, CR7 gagnerait donc un peu plus de 16,5 millions d’euros si Manchester United ne parvient pas à décrocher son billet. Au-delà de la contre-performance sportive, un échec dans la course à la C1 entraînerait donc une perte de 5,5M€ pour Cristiano Ronaldo.

Ronaldo frustré par la situation de Manchester

Frustré par le manque d’ambition affiché par certains membres du club, Cristiano Ronaldo ne reconnaîtrait plus l’institution qu’il a connu sous la férule de Sir Alex Ferguson entre 2003 et 2009. A tel point que plusieurs rumeurs sur une brouille avec son entraîneur Ralf Rangnick ou encore des envies de départ dès l’été 2022 se sont multipliées outre-Manche.

Seul moyen de torde le cou aux détracteurs de l’équipe mancunienne et arracher une place en Ligue des champions: enchaîner les bonnes performances et les victoires. Après le choc contre West Ham ce samedi (dès 16h sur RMC Sport), les Red Devils défieront les mal classés Burnley, Southampton et Leeds.

Bonne nouvelle pour Cristiano Ronaldo, Manchester United dispose aussi d’une autre chance pour se qualifier en Ligue des champions la saison prochaine: les huitièmes de finale de C1 contre l’Atlético de Madrid… un adversaire qui lui réussit souvent. Voilà qui pourrait lui redonner le sourire.